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Liefde online gevonden? Onderzoek in 50 landen ziet verschil in tevredenheid en toewijding

Je grote liefde vinden na een swipe? Onderzoek onder 6646 partners uit 50 landen ziet een klein verschil: mensen die elkaar online ontmoetten, rapporteerden gemiddeld iets minder liefde, tevredenheid en toewijding dan stellen die elkaar offline leerden kennen.

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Het verschil was meestal klein. Maar bij één onderdeel viel het sterker op: de toewijding aan de relatie. Ook nadat rekening was gehouden met onder meer leeftijd, gender, opleiding, inkomen, seksuele oriëntatie en de duur van de relatie, bleef het verschil zichtbaar.

Waarom verschillen online en offline ontstane relaties?

Volgens de onderzoekers kan dat onder meer komen doordat mensen die elkaar in het dagelijks leven ontmoeten vaker uit dezelfde sociale omgeving komen. Ze hebben daardoor mogelijk meer gemeenschappelijke vrienden, ervaringen, gewoontes en soms ook dezelfde culturele of religieuze achtergrond.

Bij online daten is de vijver veel groter. Dat is natuurlijk handig als je op zoek bent naar een partner, maar het kan ook een nadeel zijn. Want hoe meer keuze, hoe lastiger het soms wordt om daadwerkelijk voor iemand te kiezen.

Wie eindeloos kan blijven swipen, kan bovendien het gevoel krijgen dat er misschien nóg een leukere match om de hoek wacht. Dat kan volgens de onderzoekers invloed hebben op de bereidheid om je volledig aan één persoon te binden.

Op datingapps komt de foto vaak vóór karakter en gedeelde waarden

Datingapps draaien daarnaast vaak om snelle beslissingen. Een paar foto’s, een korte bio en binnen enkele seconden bepaal je of iemand interessant genoeg is. Daardoor kunnen uiterlijk en een eerste indruk relatief zwaar meewegen.

Eigenschappen die belangrijk zijn voor een langdurige relatie, zoals gedeelde waarden, karakter en de manier waarop iemand met anderen omgaat, zijn op een datingprofiel een stuk moeilijker te beoordelen. In het echte leven krijg je vaak automatisch meer informatie mee. Je ziet bijvoorbeeld hoe iemand praat, reageert en zich tegenover anderen gedraagt.

Datingprofielen kunnen verwachtingen creëren die offline niet uitkomen

Ook eerlijkheid speelt een rol. Op datingprofielen kunnen mensen zichzelf nét wat aantrekkelijker presenteren dan de werkelijkheid. Denk aan leeftijd, gewicht, lengte, beroep of inkomen.

Wanneer twee mensen elkaar via vrienden, werk of een andere sociale omgeving leren kennen, zijn zulke zaken moeilijker te verbergen. Online kan een opgepoetst profiel juist verwachtingen creëren die bij een eerste echte ontmoeting niet helemaal blijken te kloppen. Dat kan vervolgens ten koste gaan van het vertrouwen.

Opvallend is dat ouder onderzoek soms juist een positiever beeld liet zien. Zo zijn er studies waarin stellen die elkaar online ontmoetten juist een hogere huwelijkstevredenheid rapporteerden. Volgens de onderzoekers van het nieuwe onderzoek kan de online datingwereld sindsdien behoorlijk veranderd zijn.

Waar datingsites vroeger vaak draaiden om uitgebreide profielen en gericht zoeken naar een vaste partner, bepalen op veel moderne apps foto’s en snelle swipes wie een kans krijgt. Ook de reden waarom mensen een datingapp gebruiken, verschilt. De één zoekt de liefde van zijn leven, terwijl een ander vooral zin heeft in een paar leuke dates of een gezellige avond.

Datingapp dus maar verwijderen?

Nee, zo snel hoeft het niet te gaan. De onderzoekers zeggen niet 1-2-3 dat een relatie die op Tinder, Bumble of een andere app begint, gedoemd is te mislukken. Het gaat om gemiddelde verschillen en die zijn voor een groot deel klein.

Belangrijker lijkt wáárom iemand online date en hoe vervolgens met de relatie wordt omgegaan. Wie bewust zoekt naar een duurzame relatie en investeert in vertrouwen, intimiteit en toewijding, kan ook na een simpele swipe een prima basis voor een langdurige liefde leggen.

Oftewel, stellen de onderzoekers, waar je elkaar ontmoet, doet er misschien wél een beetje toe. Wat je daarna samen doet, waarschijnlijk een stuk meer.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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