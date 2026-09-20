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Kay (34) in Ex-treem gênant: ‘Ik was alleen maar leuk omdat haar grote liefde tijdelijk in het buitenland zat’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Kay (34), die dacht dat hij eindelijk een vrouw had gevonden met wie het echt klikte, totdat hij ontdekte dat hij vooral diende ter afleiding van haar grote liefde. „Ik dacht dat ik haar gelukkig maakte. Achteraf bleek ik vooral handig te zijn zolang hij ver weg was.”

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Kay: „Ik ontmoette haar tijdens een R&B-avond met allemaal oude hits. Ik was met een paar vrienden gegaan en ergens halverwege de avond zag ik haar staan. We raakten aan de praat, dansten een tijdje samen en hadden eigenlijk meteen een goede klik. Aan het einde van de avond baalde ik dat ik niet naar haar nummer had gevraagd, maar ik dacht dat ik haar waarschijnlijk toch nooit meer zou zien.

Nummers uitwisselen

Een maand later ging ik weer naar zo’n R&B-avond en stiekem hoopte ik natuurlijk dat zij er ook zou zijn. Toen ik haar inderdaad zag, herkende ze mij gelukkig meteen en begonnen we weer te praten alsof we elkaar de week ervoor nog hadden gezien. Deze keer wisselden we wel nummers uit en nog voordat ik thuis was, had ze me al een berichtje gestuurd. Dat voelde op dat moment als een heel goed teken.

Drie dagen later gingen we samen lunchen en een week daarna bleef ze bij mij slapen. Het ging allemaal ontzettend snel, maar op een fijne manier. We konden uren praten en ik had het gevoel dat ik haar al veel langer kende dan eigenlijk het geval was. Ik begon daarom al snel te denken dat dit misschien weleens iets serieus kon worden, juist omdat het zo goed voelde.

Goede afleiding

Na een paar weken was ik een keer bij haar thuis toen ze haar telefoon op tafel had laten liggen. Ik zat aan die tafel nog wat werk te doen, terwijl zij in de badkamer bezig was. Er kwam een berichtje binnen van een vriendin en de eerste zin verscheen groot in beeld: ‘Kay is wel een goede afleiding van Stanley, hè?’ Ik wist meteen wie Stanley was, omdat zijn naam af en toe was gevallen, maar ik had nooit begrepen dat hij zo’n belangrijke rol in haar leven speelde.

Toen ze uit de badkamer kwam, vroeg ik haar om meer uitleg. Stanley was dan wel haar ex, maar eigenlijk was hij nog steeds haar grote liefde. Ze hadden nog altijd gevoelens voor elkaar, maar hij was voor een jaar naar het buitenland vertrokken en zou pas over ongeveer zes maanden terugkomen. Omdat ze wist dat het voorlopig niet kon werken tussen hen, was ze verdergegaan met haar leven. Althans, dat was wat ze zichzelf blijkbaar had verteld.

Betekende niets voor haar

Ik vroeg haar vervolgens of ze van plan was om weer met Stanley samen te komen zodra hij terug was. Daar moest ze even over nadenken, zei ze. Die reactie was voor mij eigenlijk al genoeg. Ik wist precies hoeveel ik voor haar betekende, namelijk helemaal niets.

Ik heb haar toen direct gezegd dat ik niet verder wilde op deze manier. Ik wilde niet na een halfjaar gedumpt worden omdat Stanley weer op de stoep stond. Zij vond dat ik te snel conclusies trok en zei dat ze het met mij juist heel fijn had, maar voor mij voelde dat inmiddels anders. Ik wilde geen tijdelijke oplossing zijn voor iemand die eigenlijk op een ander zat te wachten.

Jammer

Natuurlijk vond ik het jammer, want ik was echt enthousiast over haar en had gedacht dat er iets moois tussen ons kon ontstaan, maar ik wist ook dat ik mezelf ermee tekort zou doen als ik bleef hopen dat haar gevoelens voor Stanley vanzelf zouden verdwijnen.

Sindsdien ga ik ook niet meer naar die R&B-avonden. Dat klinkt misschien overdreven, maar ik wil niet het risico lopen haar daar opnieuw tegen te komen. Nee, ik ben voor de komende tijd weer even klaar met daten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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