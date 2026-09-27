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Jessie (30) in Ex-treem gênant: ‘Hij maakte ruzie met mijn beste vriendin en verwachtte dat ik haar liet vallen’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Jessie (30), die dacht dat haar vriend en haar beste vriendin prima met elkaar konden opschieten, totdat een ruzie tussen de twee volledig uit de hand liep en haar vriend vervolgens vond dat zij een keuze moest maken. „Hij vond dat mijn beste vriendin geen respect voor hem had en dat ik door met haar om te blijven gaan, eigenlijk partij tegen hem koos.”

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Jessie (30): „Mijn beste vriendin en ik kennen elkaar al sinds de middelbare school en zij is voor mij echt familie. Toen ik mijn ex leerde kennen, vond ik het daarom belangrijk dat zij het ook goed met elkaar konden vinden. De eerste zeven maanden ging dat prima, maar na een tijdje begon hij steeds vaker opmerkingen over haar te maken. Volgens hem was ze te aanwezig, bemoeide ze zich te veel met onze relatie en stelde ze soms vragen waar ze volgens hem niets mee te maken had. Ik vond dat behoorlijk overdreven, maar omdat het meestal bij kleine opmerkingen bleef, besteedde ik er niet te veel aandacht aan.

Ruzie

Totdat het tijdens een etentje misging. Mijn ex was weer eens te laat en mijn beste vriendin maakte daar een, in mijn ogen onschuldige, opmerking over. Hij voelde zich daardoor aangevallen en reageerde meteen behoorlijk fel. Mijn vriendin beet daarop weer van zich af. Binnen een paar minuten zaten ze elkaar verwijten te maken en ik probeerde er nog tussen te komen, maar uiteindelijk liep het zo hoog op dat mijn vriendin opstond en naar huis ging.

De volgende ochtend bleek dat de ruzie voor mijn ex nog lang niet voorbij was. Hij vertelde dat hij vond dat mijn vriendin een grens had overschreden en dat hij verwachtte dat ik daar consequenties aan zou verbinden. Ik dacht eerst dat hij bedoelde dat ik met haar moest praten, maar hij zei dat hij helemaal geen contact meer met haar wilde zien. Volgens hem moest ik haar laten vallen als ik serieus met hem verder wilde.

Geen respect

Ik kon nauwelijks geloven wat ik hoorde. Hij vond dat mijn beste vriendin geen respect voor hem had en dat ik door met haar om te blijven gaan eigenlijk partij tegen hem koos. Ik heb gezegd dat ik best wilde bespreken wat er was gebeurd en dat ik het vervelend vond dat ze ruzie hadden gekregen, maar dat ik niet na zeventien jaar vriendschap ineens mijn beste vriendin uit mijn leven ging verwijderen, omdat hij een keer ruzie met haar had gehad.

Daarop werd hij alleen maar bozer. Hij zei: ‘Dan weet ik genoeg. Je kiest dus voor haar.’ Ik heb hem toen gezegd dat het helemaal niet ging om kiezen. Ik vond gewoon dat hij niet voor mij kon bepalen wie mijn vrienden mochten zijn.

De discussie bleef nog dagen doorgaan en uiteindelijk begon ik te merken dat hij mij steeds meer onder druk probeerde te zetten. Hij wilde weten wanneer ik mijn vriendin zag, vroeg wat we samen hadden besproken en bleef terugkomen op de vraag waarom ik niet gewoon afstand van haar nam. Toen dacht ik: dit gaat allang niet meer over die ruzie. Het gaat erom dat hij wil bepalen wie er in mijn leven mag blijven.

Schuldig voelen

Na een paar dagen goed nadenken besloot ik onze relatie te beëindigen. Mijn beste vriendin voelde zich ontzettend schuldig en zei dat ze nooit had gewild dat dit tussen ons zou komen. Ik heb haar juist gezegd dat zij niet degene was die mij voor een onmogelijke keuze had gezet. En die ruzie was uiteindelijk niet eens het grootste probleem. Als je mij vraagt om iemand die al zeventien jaar naast me staat te laten vallen om te bewijzen dat ik van je houd, dan heb je eigenlijk zelf al laten zien dat je niet bij mij past.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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