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Trans vrouw Tammie (31) zoekt een vriendje: ‘Hij zei grappig, mijn broer gaat met een moslima en ik met een man’

Tammie Schoots (31) is, zoals zij zichzelf noemt, een trans persoon die niets liever wil dan een doodnormaal leven met een doodnormaal vriendje. Toch voelt dat voor haar niet als vanzelfsprekend en het lukt haar ook niet. Tammies zoektocht naar de liefde kun je vandaag bij BNNVARA op tv zien en ook beluisteren in een podcast.

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Tammie zoekt een vriendje heet de documentaire van regisseur Lize Korpershoek treffend en logisch. De twee zijn in het dagelijks leven vriendinnen. Metro zag de docu al voor televisierubriek Blik op de Buis. Tammie Schoots kunnen we best moedig noemen om zich te laten volgen. Hoe vaak zijn trans personen tenslotte nog een onderwerp van stereotyperingen of maatschappelijke discussies? Vaak.

Trans vrouw heeft nooit de hoofdrol in klassiek liefdesverhaal

Tammie wil dus gewoon een vriendje. Maar hoe? Ze ziet eigenlijk nooit voorbeelden van trans personen die de hoofdrol spelen in een klassiek liefdesverhaal. Van iemand die ‘heel gewoon’ dates heeft en vlinders van verliefdheid ervaart. Een persoon die uiteindelijk gaat samenwonen en een gezin sticht. Dus waarom zou er voor haar dan zo’n toekomst zijn? Een serieuze relatie heeft zij ondanks haar 31 jaar nog nooit gehad in ieder geval.

Docu over zoektocht trans vrouw ‘voor alle kleine Tammies’

Dat wordt voor deze documentaire en podcast dus zoeken geblazen. Zowaar vindt zij tijdens die zoektocht wat mensen die levens leiden die Tammie zich lange tijd nauwelijks durfde voor te stellen. Dat is jammer voor de journalist, want als kijker krijg je gelijk sympathie voor deze leuke persoon. Maar ja, bij haar geboorte werd Tammie geregistreerd als man en nu is zij een (trans) vrouw. En dan is de ware liefde vinden blijkbaar moeilijk. „Ik heb me vaak eenzaam gevoeld”, geeft ze toe. „Ik doe dit daarom voor alle kleine Tammies, de rest kan me eigenlijk gestolen worden.”

De beeldvorming op tv of in films helpt niet mee. Volgens Tammie worden onderwerpen over trans personen daarbij altijd teruggebracht tot één ding: of de operatie of een trauma. Zo niet, dan wordt er over deze mensen alleen maar zogenaamd grappig gedaan.

👇 Acceptatie van trans personen Uit onderzoek van kennisinstituut Movisie blijkt dat 71 procent van de Nederlanders positief denkt over trans personen. Dat klinkt hoopvol (vindt Tammie ook), maar het percentage heeft ook een andere kant. De acceptatie is een stuk kwetsbaarder als het over liefde en relaties gaat. Meer dan de helft van de Nederlanders wil geen relatie met een trans persoon. Een kwart zou een relatie meteen beëindigen als hun partner transgender blijkt te zijn.

‘Dat is niet weggelegd voor mij’

Een van de positieve en interessante voorbeelden die Tammie ontmoet, is de 38-jarige Sophie. Zij had over haar gelezen in de LINDA. Sophie is een trans vrouw met een relatie en ze is moeder. Als Tammie haar thuis ziet met man, kind en hond, schiet zij toch snel in de negatieve modus: „Dit is niet weggelegd voor mij.”

De hoofdpersoon uit de docu heeft om positief te denken te weinig goede ervaringen gehad. Aan een vriendin vertelt zij over acht jaar geleden, toen Tammie net naar Amsterdam was verhuisd. Ze werd verliefd en dat was wederzijds. Het moment om te vertellen dat zij een transvrouw was, kwam – ze moet er zelf om lachen – in de Starbucks op Amsterdam Centraal. De reactie van haar vriend werd haar pijnlijkste moment ever. De hand verdween meteen van haar knie en het heerschap zei: „Oh, dat is grappig. Mijn broer gaat met een moslima en ik met een man.”

Er is gezoend!

Zal het in deze docu wat worden met Tobias misschien, die Tammie tijdens een speeddate ontmoette en met wie zij een match heeft? Hun telefoongesprek is in ieder geval aandoenlijk en wat zou je het haar gunnen. Spoiler: er is in elk geval gezoend.

Tammie zoekt een vriendje is als onderwerp goed en boeiend. De docu is wel een tikkeltje saai en langdradig uitgewerkt. Dat kan komen omdat je ook het maakproces van de podcast in beeld ziet, net als onnodig lange beelden (ruim twintig kickbokstrappen en vitrage aan een hemelbed ophangen bijvoorbeeld). Hakketakkerig is het ook, wat kan irriteren; zeker de irritante muziekjes die soms zelfs over gesprekken heen zijn gemonteerd. Deze Metro-kijker heeft het gevoel dat de podcast uiteindelijk veel beter en duidelijker is.

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: hakketakkerig en wat saai of niet, het boeiende onderwerp blijft overeind.

Tammie zoekt een vriendje kun je vandaag (donderdag 30 juli) om 22.25 uur zien bij BNNVARA op NPO 3 en terugkijken via NPO Start. Alle afleveringen van de Tammie zoekt een vriendje-podcast zijn nu al te horen via NPO Luister. Op andere podcastplatforms verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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