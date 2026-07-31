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Ouder worden betekent niet automatisch minder seks, zegt de wetenschap

Seksualiteit verandert gedurende het leven. Hoewel vaak wordt gedacht dat seks op latere leeftijd verdwijnt, blijkt dat veel ouderen nog steeds behoefte hebben aan intimiteit en seks. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die daar helemaal geen behoefte meer aan hebben. Beide situaties zijn normaal.

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Nieuw onderzoek kijkt naar een andere vraag: kan het dagelijks leven ervoor zorgen dat seks minder belangrijk wordt, ook als iemand nog wel seksuele gevoelens heeft?

Het leven kan seks naar de achtergrond duwen

Onderzoeker Lucas Reyes Prieto onderzocht hoe ouder worden en veranderingen in het leven invloed kunnen hebben op seksueel gedrag. Aanleiding waren gesprekken met mensen van middelbare leeftijd, die vertelden dat ze druk ervaren om seksueel actief te blijven, terwijl ze tegelijkertijd bezig zijn met zorgen, werk, gezondheid en andere stressfactoren.

Diezelfde druk kan ook bij ouderen voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, krijgen ze vaak te maken met lichamelijke klachten, verlies van sociale contacten of veranderingen in relaties. Zulke gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat seks minder prioriteit krijgt.

Maar ouder worden kan ook ruimte geven. Sommige mensen hebben juist meer vrije tijd, reizen vaker, genieten van familie of ontdekken nieuwe vormen van intimiteit.

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Seksualiteit verandert mee met leeftijd

Volgens onderzoekers Heidi Lyons en David Warner betekent een verandering in het seksleven niet automatisch dat seksualiteit verdwijnt. In hun onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Sex Research, stellen zij dat seksuele expressie op latere leeftijd verschillende vormen kan aannemen.

Sommige mensen blijven seksueel actief zoals vroeger, terwijl anderen hun behoefte aan intimiteit op een andere manier invullen. Denk bijvoorbeeld aan meer nadruk op emotionele verbondenheid, aanraking of een andere invulling van een relatie.

Minder druk, meer ruimte voor verandering

Volgens deskundigen is het belangrijk om minder vaste verwachtingen te hebben over seksualiteit op latere leeftijd. Niet iedereen hoeft actief te blijven om gezond of gelukkig te zijn, maar mensen die wel behoefte hebben aan seks en intimiteit moeten daar ook ruimte voor krijgen.

Seksualiteit blijft volgens onderzoekers persoonlijk en verandert mee met de omstandigheden in iemands leven. Gezondheid, relaties, stress en persoonlijke keuzes spelen allemaal een rol.

De belangrijkste boodschap: er bestaat geen vaste manier van hoe seks eruit moet zien naarmate mensen ouder worden. Zowel veel behoefte aan seks als weinig of geen behoefte eraan is normaal.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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