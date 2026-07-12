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Roel (33) in Ex-treem gênant: ‘Ze wilde dat ik ging afvallen’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Roel (33), die dacht dat hij een vrouw had ontmoet die hem accepteerde zoals hij was, tot het onderwerp afvallen steeds vaker op tafel kwam. „De druppel kwam toen ze me via Instagram een pagina stuurde van een personal trainer.”

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Roel (33): „Ik leerde mijn ex kennen op een feestje. We stonden allebei aan de bar en raakten aan de praat. Ze was gezellig, slim en vooral heel direct, iets wat ik in het begin juist leuk vond. We begonnen te daten en de eerste weken waren gewoon fijn. We deden leuke dingen en er hing echt een positieve vibe tussen ons.

Opmerkingen over gewicht en afvallen

Ik ben iemand die niet superveel met sport, mijn gewicht en gezondheid bezig is. Ja, ik weet dat ik 20 kilo te zwaar ben en dat ik een buikje heb, maar ik heb daar zelf nooit een probleem van gemaakt. Ik zit lekker in mijn vel en ik ben blij met mezelf, dat is het belangrijkste, toch? Ik dacht altijd dat mijn vriendin mij leuk vond zoals ik was, maar dat bleek helaas toch niet het geval te zijn.

Na drie maanden kwamen de eerste opmerkingen over mijn gewicht en over afvallen. Zo gaf ze aan dat ik misschien iets vaker moest wandelen naar werk. Ook gaf ze aan dat het goed zou zijn als ik wat gezonder ging eten. Ik lachte het in het begin nog een beetje weg, maar ergens zat het me toch al niet helemaal lekker.

Minder subtiel

Niet lang daarna werden haar opmerkingen een stuk minder subtiel. Ze zei letterlijk dat ze zich kon voorstellen hoe ik eruit zou zien als ik een paar kilo zou afvallen en dat dat eigenlijk wel goed bij mij zou passen. Ik wist niet zo goed wat ik met die opmerking moest.

De druppel kwam toen ze me via Instagram een pagina stuurde van een personal trainer. Met de tekst: ‘Misschien iets voor jou?’ Het was voor mij gewoon duidelijk: ik moest afvallen van haar.

Realisatie

Voor mij was dat het punt waarop ik dacht: dit klopt niet. Niet omdat iemand geen voorkeur mag hebben, maar omdat ik me op dat moment realiseerde dat ze me blijkbaar niet leuk vond zoals ik was, maar zoals ik zou kunnen worden.

Ik heb het daarna nog een paar dagen aangekeken, maar het bleef in mijn hoofd zitten. Ik begon elke opmerking, elke hint en elke suggestie te wegen. En dat is niet hoe ik me in een relatie wil voelen. Uiteindelijk heb ik gezegd dat ik iemand nodig heb die mij accepteert zoals ik ben, niet iemand die mij wil verbeteren.

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Voelde anders

Zij vond dat ik overdreef en dat ze alleen goed voor me wilde zorgen, maar voor mij voelde het anders. Ik wil niet in een relatie zitten waarin ik het gevoel heb dat ik continu moet voldoen aan het perfecte plaatje van een ander. Dat gaat ze maar bij iemand anders proberen, maar niet bij mij.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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