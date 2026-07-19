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Perry (39) in Ex-treem gênant: ‘Ze sprak met haar vriendinnen over mijn tekortkomingen’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Perry (39), die na acht maanden relatie merkte dat hij onderwerp van gesprek was in een groepschat van zijn vriendin. „Waarom was ze niet eerlijk geweest tegen mij over mijn, zoals ze dat noemde, tekortkomingen? Dan hadden we er in ieder geval over kunnen praten.”

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Perry (39): „Na aandringen van mijn zusje besloot ik een account aan te maken op een datingsapp. Na een avond swipen had ik al een leuke match te pakken. Het bleek om een vrouw te gaan die in mijn wijk woonde. Na een paar weken gechat te hebben, besloten we af te spreken. We gingen op een vrijdagavond wat drinken bij een café in de buurt en bleven daar de hele avond hangen. Het was zelfs zo gezellig dat we de volgende dag weer hadden afgesproken.

Volgende stap

Het klikte enorm goed en we kregen een relatie. Het was zo serieus dat we het na ongeveer acht maanden weleens hadden over samenwonen. Het voelde voor mij goed dat we bezig waren met een volgende stap. Ik had oprecht het idee dat we op één lijn zaten.

Totdat er op een middag iets gebeurde wat uiteindelijk alles veranderde. Ik was bij haar thuis en ze vroeg of ik even iets kon installeren op haar telefoon. Het lukte haar niet om een bepaalde app te downloaden. Ze gaf haar telefoon en liep even naar de slaapkamer om de was op te vouwen. Terwijl ik met haar telefoon bezig was, kreeg ze een melding binnen van een groepschat. Het was een bericht van een vriendin.

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Tekortkomingen

Mijn oog viel op de preview van het bericht. Het leek erop alsof het over mij ging, over mijn tekortkomingen. Eigenlijk wilde ik het niet per se lezen, maar nieuwsgierigheid won het van de twijfel, dus opende ik de groepschat.

Wat ik daar las, kwam hard binnen. Het ging niet om één losse opmerking, maar om meerdere dingen waarin mijn gedrag, mijn gewoontes en zelfs mijn karakter op een vrij pijnlijke manier werden besproken. Dingen waar ik zelf nooit iets van had gehoord in onze gesprekken.

Eerlijk moeten zijn

Het was niet eens zozeer het feit dat iemand kritiek heeft, dat kan altijd, maar omdat ik hier helemaal niets van wist. Waarom was ze niet eerlijk geweest tegen mij over mijn, zoals ze dat noemde, tekortkomingen? Dan hadden we er in ieder geval over kunnen praten. Waarom deelt ze het alleen met haar vriendinnen? Ik kon dat niet begrijpen.

Toen ze terug de woonkamer in kwam, wist ik even niet wat ik moest zeggen. Uiteindelijk heb ik haar toch gewoon gevraagd waar dit precies om ging. Ze zei dat het gewoon geklets was en dat vriendinnen dat nu eenmaal doen. Maar voor mij voelde het alsof er iets essentieels miste: respect in hoe je over iemand praat als diegene er niet bij is.

Kon het niet loslaten

Die avond ben ik naar huis gegaan met een zwaar gevoel in mijn maag. Het idee dat ik acht maanden in een relatie zat waarin ik blijkbaar zo besproken werd, kon ik niet loslaten. Hoe kon ik met iemand samenwonen die mij eigenlijk helemaal niet serieus nam? Zo kwam het echt op mij over.

Kort daarna heb ik onze relatie beëindigd. Niet omdat iemand geen frustraties mag delen, maar omdat ik iemand nodig heb bij wie ik me veilig voel, ook als ik er niet bij ben in het gesprek.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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