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Na een break-up kiezen weinig mensen deze aanpak, terwijl die het meeste rust lijkt te geven

Een relatiebreuk verandert niet alleen je liefdesleven, maar ook je zelfbeeld. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Haifa laat zien dat vijf manieren van verwerken steeds terugkomen en dat sommige mensen daar duidelijk beter uitkomen dan anderen.

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Ook blijkt dat een bepaalde manier van verwerken beter is dan de andere.

Waarom verandert een relatiebreuk ook je identiteit?

Relaties spelen een grote rol in hoe mensen hun leven ervaren. Een langdurige relatie betekent vaak dat twee levens sterk met elkaar verweven raken: van dagelijkse routines tot gezamenlijke toekomstplannen. Als zo’n relatie eindigt, verdwijnt niet alleen de partner uit het leven, maar verandert ook het beeld dat iemand van zichzelf heeft.

Onderzoekers van de Universiteit van Haifa stellen dat een relatiebreuk niet alleen draait om verlies, maar ook om het opnieuw vormgeven van je zelfbeeld. Vooral wanneer iemand jarenlang samen was met dezelfde partner, kan het lastig zijn om die identiteit opnieuw op te bouwen.

Waarom hebben angstig gehechte mensen meer moeite met loslaten?

Na een breuk blijven veel mensen zitten met wat de onderzoekers ‘onafgemaakte emotionele zaken’ noemen. Dat kan zich uiten in blijven denken aan de ex-partner, het herbeleven van momenten of het zoeken naar antwoorden.

Voor sommige mensen is dat gevoel sterker aanwezig dan voor anderen, bijvoorbeeld bij mensen die sneller angstig gehecht zijn en bang zijn om verlaten te worden. Zij hebben vaker moeite om emotioneel los te komen.

Vijf manieren waarop mensen omgaan met een relatiebreuk

Op basis van het onderzoek zagen de onderzoekers vijf terugkerende manieren waarop mensen omgaan met een einde van een relatie.

1. Persoonlijke groei

Het einde van een relatie is nooit leuk. Maar in plaats van enkel focussen op het slechte aspect, pakken sommigen het ook anders aan. Zij richten zich juist op het positieve, want door een break-up gaan, leert je vaak dingen over jezelf. Over wie jij nu echt bent, zonder partner, en over hoe je het leven wil aanpakken in je eentje.

Bij 25 procent van de deelnemers uit het onderzoek was dit het geval: zij gaven aan dat een break-up hen sterker en bewuster van zichzelf had gemaakt.

2. Groei in relaties en liefde

Naast iets leren over jezelf, kun je na een break-up ook iets leren over jezelf in een relatie. 23 procent van de deelnemers gaf aan dat ze door hun break-up meer hebben geleerd over wat ze wel, en niet, willen in een toekomstige relatie.

3. Positieve herinneringen

Als je relatie uitgaat, is het soms moeilijk om te denken aan de mooie momenten. Dat blijkt uit ook uit de onderzoeksresulaten: slechts een klein deel, 9 procent, lukt het om na het einde van de relatie vooral terug te kijken op de mooie momenten – en minder op de slechte momenten.

4. Gemengde gevoelens

Meer voorkomend is dat mensen na een break-up op zowel het mooie als op het slechte focussen: 16 procent gaf aan gemengde gevoelens te hebben na een break-up, waarbij positieve en negatieve herinneringen naast elkaar bestaan.

5. Alleen negatieve ervaringen

Niet iedereen kan (of wil) iets halen uit een einde van een relatie. Voor 22 procent van de groep gold dat zij moeite ervaren om ook maar iets van betekenis of (persoonlijke) groei te koppelen aan de breuk.

Niet alleen loslaten, maar ook begrijpen

Opvallend is dat mensen die negatieve ervaringen wél weten om te zetten in lessen, vaker closure ervaren dan mensen die alleen in negatieve gevoelens blijven hangen.

Volgens de onderzoekers helpt het dus niet om emoties weg te duwen, maar juist om ze te plaatsen binnen het grotere verhaal van je leven. Wat heeft de relatie je gebracht, en wat neem je mee naar de toekomst?

Verdergaan zonder te vergeten

Een relatiebreuk blijft vaak pijnlijk, maar het betekent niet dat alles verloren is. Door te kijken naar wat een relatie je heeft opgeleverd – ook als dat soms alleen inzicht of ervaring is – kan er stap voor stap ruimte ontstaan om verder te gaan.

Afsluiting blijkt daarmee geen eindpunt, maar eerder een proces waarin je opnieuw betekenis geeft aan wat is geweest.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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