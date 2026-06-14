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Esther (33) in Ex-treem gênant: ‘Hij deelde privéfoto’s van mij met zijn vrienden’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Esther (33), die erachter kwam dat haar ex privéfoto’s van haar met zijn vrienden deelde. „Ik was niet alleen boos, maar vooral echt diep teleurgesteld.”

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Esther (33): „Ik ontmoette mijn ex op Bali, tijdens een rondreis die ik met een vriendin maakte. Hij was daar met een groep vrienden. We raakten aan de praat tijdens een strandfeest en bleven daar de rest van de avond hangen. Aan het eind van de avond wisselden we nummers uit. Ook in de dagen daarna waren we close, iedere dag zagen we elkaar wel even.

Oprecht een leuke man

Na een week gingen mijn vriendin en ik naar Vietnam, maar ook daar hielden we contact. Eenmaal thuis zagen we elkaar alweer snel. We woonden nog geen twintig minuten van elkaar vandaan, dat maakte het contact extra makkelijk. We gingen samen uit eten, naar de bioscoop en naar festivals met onze vriendengroepen. Het was oprecht een leuke man.

Na een paar maanden begon ik me steeds zekerder te voelen over ‘ons’. Ik liet hem steeds meer toe in mijn leven. Misschien wel te veel, achteraf gezien, maar op dat moment voelde het gewoon goed. Dat gevoel veranderde direct toen ik erachter kwam dat mijn ex privéfoto’s van mij met zijn vrienden had gedeeld. Foto’s die alleen voor hem bedoeld waren en die ik in vertrouwen had gestuurd.

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Privefoto’s gedeeld

Ik hoorde het via de vriendin van een vriend van hem. Zij had een naaktfoto van mij gezien op de telefoon van haar vriend. Ik geloofde het in eerste instantie niet. Ze deed dit vast om tussen ons te stoken. Hij zou dat nooit doen, toch? Tot ik het een paar uur later aan hem vroeg. Zijn reactie zei eigenlijk al genoeg. Hij deed alsof het niet zo’n groot probleem was en zei dat zijn vrienden ook regelmatig privéfoto’s deelden. ‘Zo zijn mannen gewoon’, zei hij.

Voor mij was dat het moment waarop alles kantelde. Het ging niet alleen om die foto’s, maar om het idee dat iets wat privé was, blijkbaar gewoon rondgestuurd kon worden alsof het niets betekende. Dát kon echt niet.

Teleurstelling

Ik was echt diep teleurgesteld. Niet alleen omdat hij dit had gedaan, maar vooral omdat ik hem zo leuk vond. Ik vertrouwde hem en voelde me veilig bij hem. In plaats daarvan voelde ik me ineens heel erg naïef. Alsof ik me had vergist in wie hij werkelijk was.

Na dat gesprek wist ik genoeg. Na vier maanden samen te zijn geweest, heb ik het afgekapt. En daar was ik, hoe moeilijk het ook was, uiteindelijk heel blij mee. Voor mij was het heel simpel: als het vertrouwen eenmaal beschadigd is op dit niveau, is er geen basis meer om verder te gaan. Sommige dingen kun je misschien vergeven, maar dit was voor mij een grens die hij voorgoed had overschreden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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