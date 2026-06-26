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Adeline Mans en Jip Isabel de Jongh doorbreken taboe en lanceren 50 erotische verhalen voor vrouwen: ‘Omarm je verlangens’

Adeline Mans en Jip Isabel de Jongh brengen op 1 juli Bedtime Stories voor Vrouwen uit, een bundel met vijftig erotische verhalen. Met het boek willen ze het gesprek over vrouwelijke fantasieën, verlangens en seksualiteit normaler maken.

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„Het voelde meteen als een ja”, vertelt Adeline over het moment waarop Jip haar vroeg om samen een boek te schrijven. „Dit genre was nieuw voor mij. Ik schreef al veel over seks, maar vooral informatief. De fantasiekant had ik nog nooit verkend. Toen ik ermee begon, ontdekte ik dat het me verrassend goed lag.”

Hoe Adeline Mans en Jip Isabel op het idee voor het boek kwamen

Het idee ontstond tijdens een schrijfcoachingstraject. Jip schreef al langer korte erotische verhalen, vaak gebaseerd op waargebeurde ervaringen, die ze publiceerde op Substack.

„Ik wilde meer met mijn schrijven doen”, vertelt ze. „Een van de thema’s waar ik veel energie uit haalde, waren erotische verhalen. Die deelde ik met Adeline, die toen mijn schrijfcoach was, en toen ontstond het idee voor een bundel. Maar ik wilde dat niet alleen doen.”

Na hun eerste gezamenlijke sessie ging het snel. „Een week later pitchten we het bij een uitgeverij en de rest is geschiedenis”, zegt Jip lachend. Volgens Adeline voelt het hele proces alsof alles precies op het juiste moment samenkomt. „Er valt een soort filter van taboe en terughoudendheid weg.”

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Waarom de bundel precies 50 erotische verhalen bevat

Bedtime Stories voor Vrouwen bevat vijftig korte verhalen, gelijk verdeeld tussen beide auteurs. De verhalen variëren van romantisch en sensueel tot een stuk spannender.

„Je hebt verhalen die heel dichtbij voelen, waarbij je denkt: dit zou mij kunnen overkomen”, legt Adeline uit. „Maar er zitten ook fantasieën in over bijvoorbeeld een seksfeest, een luxe jacht in Saint-Tropez of een verhaal met een BDSM-thema. We raken van alles aan.”

Om lezers op weg te helpen, kregen de verhalen een pittigheidsschaal met één, twee of drie pepertjes. „Zo kun je kijken waar je die avond zin in hebt”, zegt het schrijversduo.

Volgens Jip draait het daarbij niet alleen om de seksuele spanning. „We wilden vooral de gevoelens van de personages naar voren brengen. Sommige verhalen zijn gebaseerd op echte ervaringen en in vrijwel elk verhaal zit wel iets uit ons eigen leven verwerkt.”

‘Vrouwen mogen dit deel van zichzelf omarmen’

Voor Jip lag er een duidelijke motivatie onder het project. „Ik geloof dat seksualiteit vrouwen kan empoweren en zelfvertrouwen kan geven. Er rust nog steeds een taboe op. Juist nu, in een tijd waarin conservatieve ideeën over de rol van vrouwen weer zichtbaarder worden, wil ik laten zien dat vrouwen hun verlangens mogen omarmen.”

Adeline ziet hetzelfde. „Seks is gezond en goed voor je, maar we praten er weinig over. Hoe mooi is het als je plezier kunt beleven aan seks, nieuwe kanten van jezelf ontdekt en het vertrouwen voelt om dat met iemand te delen?”

Het schrijven van het boek veranderde ook hun eigen blik. „Ik heb dit jaar meer over seks gepraat dan ooit”, zegt Adeline. „Met vriendinnen, bekenden en zelfs mensen die ik nauwelijks kende. Soms vertelden mensen me de meest persoonlijke dingen en vroegen ze zich later af of ze dat echt allemaal hadden gedeeld. Blijkbaar voelen mensen dat wij daar zonder oordeel naar luisteren.”

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Van biseksuele ervaringen tot BDSM: welke verhalen staan erin?

Hoewel het boek is geschreven vanuit vrouwelijk perspectief, wilden de auteurs nadrukkelijk verschillende ervaringen laten zien.

Jip, die zich een jaar geleden publiekelijk uitsprak over haar biseksualiteit, verwerkte ook persoonlijke ervaringen in de verhalen. „Mijn eerste ervaringen met vrouwen zitten erin. Daardoor is het boek niet alleen geschreven vanuit een heteroperspectief. Er staat bijvoorbeeld een verhaal in over hoe het voelde om voor het eerst seks te hebben met een vrouw.”

Volgens de auteurs was diversiteit een belangrijk uitgangspunt. „We wilden iets maken met verschillende smaken”, zegt Jip. „Of je nu getrouwd bent, single bent of een heel ander liefdesleven hebt, je moet jezelf ergens kunnen herkennen.”

Ook mannen hebben iets aan het boek, want hoe fijn is het om als man een exclusief kijkje te hebben in het hoofd van de vrouw? Zeker als het om verlangens en fantasieën gaat.

BookTok, vriendinnen en online onderzoek

Om te ontdekken wat vrouwelijke lezers aanspreekt, deden de schrijvers uitgebreid onderzoek. Jip vroeg haar volgers online naar hun fantasieën en voorkeuren. Daarnaast waren er gesprekken met vriendinnen, redacteuren en inspiratie uit online communities.

„Ik zit veel op BookTok, een plek op TikTok waar fantasyboeken worden besproken”, vertelt Jip. „Daar zie je goed welke spicy scènes mensen aanspreken en waarom. Er wordt tegenwoordig veel meer gedeeld over vrouwelijke fantasieën dan vroeger.”

Toch benadrukt Adeline dat realisme belangrijk bleef. „Het boek is fictie, maar wel realistische fictie.” En hoewel niet alle verhalen uit het leven van de schrijvers zelf gegrepen zijn, zit er wél in ieder verhaal een onderdeel uit hun beide levens. Ze leggen uit: „Je schrijft toch over wat je kent.”

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Van seksclubs tot vakantieliefdes

Gevraagd naar hun favoriete verhalen, hoeven de auteurs niet lang na te denken. Adeline noemt een verhaal waarin de mentale spanning centraal staat. „Zoveel chemie tussen twee mensen dat ze elkaar alleen maar aan hoeven te kijken om opgewonden te raken. Dat soort spanning vind ik fascinerend.”

Ook een verhaal rondom dominantie en overgave behoort tot haar favorieten. „Vanwege de emotionele lading die daarachter zit.”

Jip kiest juist voor verhalen waarin veel gevoel zit. „Zoals een vrouw die voor het eerst verliefd wordt op een andere vrouw. Maar ik houd ook van verhalen waarin ik helemaal los kon gaan qua fantasie, bijvoorbeeld een verhaal dat zich afspeelt in een seksclub.”

De bundel bevat daarnaast verhalen over vakantieliefdes, relaties op de werkvloer, ontmoetingen in een lift en romances met jongere mannen.

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Leg het gewoon op tafel

Wat hopen ze dat lezers meenemen na het lezen van het boek?

„Dat ze plezier hebben gehad”, zeggen ze allebei. „En misschien iets nieuws over zichzelf ontdekken. Weten waar je nieuwsgierig naar bent of wat je opwindend vindt, zonder dat je daar meteen iets mee hoeft te doen.”

Maar vooral hopen ze op gesprekken. „Geef het cadeau aan elkaar, praat erover”, zegt Adeline. „Laat het niet het nieuwe Fifty Shades of Grey worden dat stiekem achter een krantje wordt gelezen. Dit boek mag gewoon thuis op tafel liggen of in de trein gelezen worden.”

Jip lacht: „Mijn oma wil het inmiddels aan al haar vriendinnen geven. Vrouwen van boven de 80 die dit met elkaar bespreken, dat is toch fantastisch!”

Bedtime Stories voor Vrouwen verschijnt op 1 juli 2026, maar is nu alvast te bestellen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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