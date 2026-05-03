Alina (33) in Ex-treem gênant: ‘Hij bleek een tweede telefoon te hebben’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Alina (33), die erachter kwam dat haar vriend een compleet dubbelleven leidde. „Ik dacht dat ik hem kende, maar blijkbaar kende ik maar de helft.”

Alina (33): „Ik leerde hem kennen tijdens een cursus via werk. We zaten in dezelfde groep en moesten vaak samenwerken aan opdrachten. Tussen de theorie en koffiepauzes door raakten we steeds vaker aan de praat. Hij was attent, slim en had een rustige uitstraling. Iemand bij wie je je snel op je gemak voelt.

Na afloop van de cursus bleven we contact houden. We gingen een keer koffie drinken, daarna uit eten, en voor ik het wist waren we aan het daten. Het voelde goed, want er was geen gedoe. Tenminste, dat dacht ik toen nog.

Geen enkele reden om te twijfelen

We zagen elkaar regelmatig en na een paar maanden voelde het echt al serieus. Hij sliep vaak bij mij, we deden samen boodschappen, kookten en keken series. Gewoon het normale leven. Ik had geen enkele reden om aan hem te twijfelen. Hij deed niet geheimzinnig en niet afstandelijk. Hij was juist heel relaxed.

Op een avond stond hij bij mij thuis onder de douche. Zijn tas lag nog op de bank en toen ik hem wilde verplaatsen, viel er iets uit. Het was een telefoon, maar dan niet de telefoon die ik kende, maar een andere. Een werktelefoon had hij niet, dus ik vond het raar. Ik twijfelde even, maar mijn gevoel zei dat ik moest kijken.

Een tweede leven

Ik probeerde als code zijn geboortejaar uit, helaas lukte dat niet. Daarna probeerde ik zijn verjaardag, en die code klopte. Wat ik toen zag, ga ik nooit meer vergeten. Die telefoon stond vol met foto’s van andere vrouwen. Niet zomaar foto’s, maar selfies die ze hem hadden gestuurd. Sommige expliciet, sommige minder, maar allemaal duidelijk niet bedoeld voor iemand die een relatie heeft.

Daarnaast zag ik meerdere gesprekken met verschillende meiden. Ze waren flirterig, seksueel en er werden zelfs afspraken gemaakt. En dat op momenten waarvan hij zei dat hij aan het werk was. Mijn hart sloeg over. Alles wat ik dacht dat wij hadden, viel in één klap uit elkaar.

Toen hij uit de douche kwam, zat ik daar nog steeds met die telefoon in mijn hand. Hij keek me aan en zag meteen dat het mis was. Hij probeerde het eerst nog te bagatelliseren en zei dat het oude contacten waren en dat het niets betekende. Maar ik had de berichten gezien, dus ik wist genoeg.

Op dat moment wist ik dat ik het moest afkappen met hem. Dit was geen foutje en geen misverstand. Dit was gewoon een compleet dubbelleven. Ik heb hem drie minuten de tijd gegeven om zijn spullen te pakken en heb hem daarna de deur gewezen.

Hoop ellende bespaard

Achteraf gezien ben ik vooral blij dat ik het heb ontdekt. Hoe pijnlijk het ook was, het heeft me een hoop ellende bespaard. Want iemand die een tweede telefoon nodig heeft om zijn leven te verbergen, is niet iemand met wie je een toekomst wilt opbouwen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

