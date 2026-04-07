Vrouwen hebben vaker spijt van one-night stands (maar alleen als het met een man was)

Vrouwen hebben vaker spijt van one night stands dan mannen, maar alleen als hun bedpartner een man is. Onderzoek onder ruim 1000 deelnemers laat zien dat het verschil vooral komt doordat vrouwen minder vaak een orgasme bereiken als ze seks hebben met een man.

Ook alcoholgebruik vergroot de kans op spijt na een seksuele ervaring.

Onderzoek naar one night stands

Twee wetenschappers, Christina Sagioglou en Maximilian Dick, ondervroegen 1075 mensen die minstens één one night stand hadden gehad. Daarvan waren 651 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. De deelnemers kwamen voornamelijk uit Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Ruim 75 procent van de deelnemers had op het moment van hun laatste one night stand alcohol gebruikt, en een kleiner deel had cannabis, MDMA, cocaïne of amfetaminen gebruikt. Meer dan de helft ontmoette hun partner diezelfde dag, terwijl 34 procent hen al langer kende.

Spijt vooral bij heteroseksuele ontmoetingen

Hoewel de meerderheid hun one night stand neutraal of positief beoordeelde, meldden vrouwen vaker spijt dan mannen. Maar opvallend genoeg was dat uitsluitend bij heteroseksuele ontmoetingen het geval.

Bij seks met een partner van hetzelfde geslacht waren er geen geslachtsverschillen in hoeveel spijt mensen hadden. Dat wijst erop dat het hogere spijtgevoel bij vrouwen niet biologisch bepaald is, maar samenhangt met de dynamiek van heteroseksuele seks.

Seksuele tevredenheid als belangrijkste factor

Het belangrijkste verschil bleek seksuele tevredenheid te zijn, met name het bereiken van een orgasme. Mannen rapporteerden vaker seksuele voldoening en orgasmes, wat hun spijt verlaagde. Vrouwen rapporteerden lagere tevredenheid en minder orgasmes, wat bijdroeg aan een hogere mate van spijt.

Orgasmekloof Volgens onderzoek zouden vrouwen in hun hele leven minstens 436 uur meer tijd moeten besteden dan mannen om hetzelfde aantal orgasmes te bereiken.

Andere factoren die het spijtgevoel bij vrouwen versterkten, waren subtiele druk om seks te hebben, zorgen over hun reputatie en de mate van intoxicatie.

Interessant genoeg had alcohol een ‘U-vormig’ effect: een beetje alcohol had weinig invloed, maar zwaar drinken zorgde voor een sterke toename van spijt bij beide geslachten.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

