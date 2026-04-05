Zoë (33) in Ex-treem gênant: ‘Na mijn auto-ongeluk was hij er niet voor me’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Zoë (33), die ontdekte dat ze geen steun kreeg van haar vriend na een heftig auto-ongeluk. „Ik was nog nooit zo teleurgesteld geweest in iemand.”

Zoë (33): „Ik leerde hem kennen in een restaurant. Een vriendin van mij kende een vriend van hem en stelde ons aan elkaar voor. Het was voor mij echt liefde op het eerste gezicht. Vanaf dat moment ging het snel: al na een paar maanden besloten we samen te gaan wonen in mijn appartement.

Auto-ongeluk

Drie maanden later kreeg ik een ernstig auto-ongeluk. Ik had mijn been op twee plekken gebroken, een hersenschudding en was bont en blauw. Ik lag zelfs twee nachten in het ziekenhuis. Eenmaal thuis had ik verwacht dat hij er voor me zou zijn en dat hij me zou helpen, maar nee. Hij was zijn koffer aan het inpakken! Drie dagen later vertrok hij met vrienden op wintersport, iets wat hij echt niet wilde afzeggen. Ik kon het niet geloven. Ik was nog nooit zo teleurgesteld geweest in iemand.

Voordat hij vertrok, deed hij niets. Hij haalde geen extra boodschappen in huis, deed niets in het huishouden en vroeg zelfs niet hoe ik me voelde. Zijn focus lag volledig op zijn eigen plezier. Ik kon er niet bij. Hoe kun je zelf gaan skiën en feesten, als je weet dat je vriendin thuis in de kreukels ligt?

Koffers ingepakt

Gelukkig was mijn moeder er wél voor me. Ze kookte, hielp me met aankleden, wassen en met het huishouden. Ik heb mijn moeder uiteindelijk ook zijn koffers laten inpakken, want als je er op zo’n moment niet voor je vriendin kunt zijn, dan zul je er waarschijnlijk nooit zijn. Terwijl hij dus op de piste stond, waren wij zijn vertrek aan het voorbereiden.

Toen hij terugkwam van wintersport, en zijn koffers zag staan, vroeg hij oprecht waarom ik de relatie wilde beëindigen. Tijdens zes dagen wintersport had hij maar twee keer gevraagd hoe het met me ging. Twee keer. Ik vertelde hem dat ik hem nooit meer wilde zien. Hij vond dat ik overdreef.

Glashelder geworden

Ik weet nog dat hij daar stond, half lachend, alsof het allemaal wel meeviel. Alsof dit gewoon een misverstand was dat we even konden uitpraten. Dat maakte het misschien nog wel pijnlijker. Hij had oprecht niet door wat hij had laten liggen. Voor mij was het juist glashelder geworden: op het moment dat ik hem het hardst nodig had, was hij er niet. En dat is precies het moment waarop je weet dat iemand niet de juiste voor je is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

