Vrienden maken? Dit zegt de wetenschap over hoe het écht werkt

Nieuwe vrienden maken lijkt soms vanzelf te gaan, maar volgens de wetenschap zit er een stuk meer achter. Van waar je zit tot hoe je brein werkt: allerlei factoren bepalen met wie je een klik hebt.

Nieuw onderzoek laat zien dat vriendschap ontstaat door een mix van omgeving, persoonlijkheid en zelfs biologische overeenkomsten.

Dichtbij elkaar betekent sneller vrienden worden

Een van de belangrijkste factoren is simpel: fysieke nabijheid. Wie vaak bij elkaar in de buurt is, heeft meer kans om vrienden te worden. Uit onderzoek onder schoolkinderen blijkt dat leerlingen die naast elkaar zitten, veel vaker bevriend raken. Veranderen de zitplaatsen? Dan ontstaan er vaak ook nieuwe vriendschappen.

Dat principe werkt ook bij volwassenen. Plekken zoals buurthuizen, sportclubs of verenigingen maken het makkelijker om contact te leggen. Ze zorgen voor spontane gesprekken én gedeelde ervaringen.

Gelijkenissen en verschillen kunnen werken

Ook persoonlijkheid speelt een grote rol. En daar zit een opvallende twist. Zowel gelijkenissen als verschillen kunnen werken.

Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak vrienden worden met mensen die op hen lijken. Maar opvallend genoeg ontstaan er óók sterke vriendschappen tussen mensen die juist heel verschillend zijn.

Extraverte en zelfverzekerde mensen staan vaker centraal in sociale groepen. Mensen die openstaan voor nieuwe ervaringen maken bovendien makkelijker nieuwe vrienden.

Vriendschap kost meer moeite dan je denkt

Vooral jongvolwassenen merken dat vrienden maken niet altijd vanzelf gaat. Waar het op school nog automatisch leek, vraagt het later vaak meer initiatief.

Onderzoek laat zien dat veel studenten zich eenzaam voelen omdat hun verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit. Nieuwe contacten leggen kost energie. Want je moet zelf gesprekken starten, zelf plannen maken en zelf actief het contact onderhouden.

Vrienden maken kun je leren

De onderzoekers hebben wel goed nieuws, want vrienden maken kun je leren. Onderzoekers testten bijvoorbeeld een methode waarbij mensen elkaar steeds persoonlijkere vragen stellen. Dat zorgde voor meer verbondenheid en snellere vriendschappen.

Ook trainingen in sociale vaardigheden helpen, bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken of omgaan met conflicten. Dat vergroot het zelfvertrouwen en maakt het makkelijker om relaties op te bouwen.

Je brein kiest mee

Misschien wel het meest opvallende volgens onderzoekers is dat je brein een grote rol speelt bij vriendschap. Studies laten zien dat vrienden vaak op een vergelijkbare manier reageren op beelden en situaties. Hun hersenactiviteit loopt zelfs synchroon.

Nog opvallender is dat mensen met vergelijkbare hersenreacties later vaker vrienden blijken te worden, zélfs als ze elkaar nog niet kennen.

