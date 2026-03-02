Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: vrouwen iets meer tevreden over hun seksleven dan mannen

Wie is meer tevreden over zijn of haar seksleven: mannen of vrouwen? Grote kans dat veel mensen automatisch ‘mannen’ antwoorden. Toch wijst een nieuwe grootschalige analyse op iets anders.

Voor de analyse, gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior, bundelden wetenschappers de resultaten van 37 eerdere onderzoeken. Daaruit was een opvallende conclusie te trekken: vrouwen blijken gemiddeld iets meer seksueel tevreden dan mannen.

Er bestaat ook zoiets als ‘seksmoe’ zijn. Metro sprak onlangs een seksuoloog over dit fenomeen en hoe er vanaf te komen. Dat zie je in de video boven dit artikel.

Vrouwen geven hogere cijfers aan hun seksleven

Onder leiding van onderzoeker Ashlyn Brady combineerde een internationaal team data uit de Verenigde Staten, Canada en Europa. Door die grote hoeveelheid gegevens samen te voegen, konden de wetenschappers subtiele verschillen beter opsporen.

Wat blijkt? Vrouwen in een relatie geven gemiddeld iets hogere cijfers voor hun seksuele tevredenheid en het plezier dat zij ervaren. Mannen rapporteren daarentegen vaker een sterkere seksuele opwinding, maar ook meer seksuele remming.

Tevredenheid over relatie speelt kleine rol

Seksuele tevredenheid gaat niet alleen over lichamelijk genot, maar ook over hoe seks bijdraagt aan de relatie als geheel. Eerder onderzoek liet zien dat vrouwen gemiddeld meer waarde hechten aan de relationele kant van seks.

Een logische verklaring zou dus kunnen zijn dat vrouwen tevredener zijn over hun relatie en daardoor ook over hun seksleven. De onderzoekers hielden daar in het onderzoek rekening mee. Maar zelfs toen bleef het verschil overeind: vrouwen waren nog steeds iets meer tevreden over hun seksleven dan mannen, ongeacht hoe tevreden zij waren over hun relatie.

Ook hield het team rekening met de tevredenheid van de partner. Eerder onderzoek suggereert namelijk dat vrouwen hun eigen seksuele tevredenheid sterker laten meewegen door hoe tevreden hun partner is. Toch veranderde ook dat de uitkomst niet.

Nieuwigheid, variatie en sociale normen

Volgens de onderzoekers kan het verschil komen omdat mannen over het algemeen meer waarde hechten aan seksuele variatie en nieuwigheid. Als die nieuwigheid in een langdurige relatie afneemt, zou hun tevredenheid sneller kunnen dalen dan die van vrouwen.

Er is nog een andere, minder meetbare factor: sociale normen. Hoewel deelnemers anoniem vragen beantwoordden, kan het volgens de onderzoekers zijn dat vrouwen minder geneigd zijn om ontevredenheid over hun seksleven te uiten. Sociale verwachtingen en opvoeding spelen daarbij mogelijk een rol.

Dat betekent dat mannen en vrouwen in werkelijkheid even tevreden zouden kunnen zijn, maar dat vrouwen hun tevredenheid eerder (of positiever) rapporteren.

Aanname over man en seksleven klopt niet

De analyse laat vooral zien dat het beeld van de ‘altijd meer tevreden man’ niet vanzelfsprekend klopt. Het verschil is klein, maar consistent in deze grote dataset. Tegelijkertijd onderstrepen de onderzoekers dat seksuele tevredenheid een complex begrip is, waarin lichamelijke, relationele en sociale factoren samenkomen.

