Rowan (29) in Ex-treem gênant: ‘Hij wilde dat ik mijn ouders minder zou zien’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Rowan (29), die ontdekte dat haar vriend een groot probleem had met de hechte band met haar ouders. „Alsof ik me voor mijn familie moest schamen.”

Rowan (29): „Ik heb altijd een sterke band gehad met mijn ouders. We zien elkaar vaak, meestal één of twee keer per week. Soms ga ik bij ze eten, soms komen ze bij mij langs voor koffie. Het is voor mij heel normaal. We delen veel met elkaar en ik ben daar ook trots op.

Toen ik mijn ex leerde kennen, dacht ik eigenlijk dat hij dat juist mooi zou vinden. We ontmoetten elkaar via gezamenlijke vrienden op een verjaardag. Hij was grappig, charmant en we konden direct echt goed praten. De eerste weken waren ontzettend leuk. Het voelde alsof het echt iets serieus kon worden.

Andere relatie met familie

Toch merkte ik al wel vrij snel dat hij een heel andere relatie met zijn familie had dan ik. Hij vertelde dat hij nooit echt goed contact had met zijn ouders en dat hij zich altijd het ‘zwarte schaap’ van de familie voelde. Hij zag zijn familie nauwelijks en sprak ook niet positief over hen. Dat vond ik jammer voor hem, maar tegelijkertijd staat iedereen daar natuurlijk anders in.

Na twee maanden begon hij zich steeds vaker te ergeren aan het feit dat ik mijn ouders wél vaak zag. Als ik vertelde dat ik bij ze ging eten, kreeg ik opmerkingen. ‘Zie je ze alweer?’ of ‘je bent toch geen 16 meer?’ In het begin probeerde ik er een grapje van te maken. Voor mij was het gewoon normaal om tijd met mijn ouders door te brengen.

Afstand nemen van ouders

Na vier maanden werden zijn opmerkingen opeens wat serieuzer. We zaten op een avond op de bank en hij zei dat hij zich ergens zorgen over maakte. Hij zag namelijk geen toekomst voor ons als dit zo door zou blijven gaan. Ik vroeg wat hij bedoelde. Toen zei hij dat hij het maar vreemd vond dat ik mijn ouders zo vaak zag. ‘Waarom neem je niet wat meer afstand?’ vroeg hij. ‘Je bent bijna 30.’ Ik wist echt even niet wat ik hoorde.

Alsof het iets slechts is om een goede band met je ouders te hebben. Alsof ik me daarvoor moest verantwoorden. Voor mij voelde het alsof hij probeerde te bepalen hoeveel ruimte mijn familie in mijn leven mocht hebben. Vanaf dat moment begon het te wringen.

Zelfstandiger zijn

Elke keer als ik naar mijn ouders ging, voelde ik zijn irritatie. Soms zei hij er niets over, maar ik merkte het aan zijn houding. En soms zei hij het wel. Dat het ‘ongezond’ was, dat ik zelfstandiger moest zijn en dat hij niet snapte waarom ik ze zo vaak wilde zien.

Maar voor mij stond één ding vast: mijn ouders zijn belangrijk voor mij. Dat verandert niet omdat iemand anders dat raar vindt. Uiteindelijk besefte ik dat dit nooit zou werken. Als iemand een probleem heeft met de mensen die het dichtst bij mij staan, dan gaat dat hoe dan ook botsen, dus besloot ik afstand van hem te nemen. Ik vertelde hem eerlijk dat ik dacht dat het niet ging werken. Hij was woest. Woest of niet, voor mij voelde het goed. En mijn volgende liefde? Die moet mijn familie minstens respecteren, en het liefst net zo graag bij mijn ouders aan de keukentafel zitten als ik. Anders werkt het gewoon niet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

