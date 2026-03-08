Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Carlos (34) in Ex-treem gênant: ‘Ze maakte het uit omdat mijn ouders te gewoontjes waren’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Carlos (34), die zijn relatie zag stranden om een reden die hij nooit had zien aankomen. „Blijkbaar paste mijn familie niet in haar plaatje.”

Carlos (34): „Ik leerde mijn ex kennen op een feestje van een vriend. Ze kwam binnen in een pastelroze jurkje en ik was meteen verkocht. Ze zag eruit om op te eten en had een uitstraling waar je niet omheen kon. Ik wist meteen: met haar wil ik praten. Het werd een lange avond en uiteindelijk ging ik met haar nummer naar huis. Voor mij kon het feestje niet meer stuk.

Rijke familie

We begonnen te daten en dat ging eigenlijk vanzelf. Etentjes en weekendjes weg: we hadden samen ontzettend veel lol. Ik merkte al snel dat ze uit een rijke familie kwam. Haar ouders hadden meerdere huizen, haar vader had een eigen bedrijf en vakanties waren standaard in verre oorden. Maar eerlijk? Dat vond ik geen probleem. Ik had het zelf inmiddels ook goed voor elkaar. Een mooi appartement, een goede baan en een fijne auto voor de deur. Dat was niet altijd zo geweest, vroeger hadden wij het thuis minder breed. Maar mijn ouders hebben altijd keihard gewerkt om mij alles te geven wat ze konden.

Elke twee weken ging ik bij mijn ouders langs. Ze wonen nog steeds in het appartement waar ik ben opgegroeid. Toen ik na een aantal maanden daten zei dat ik naar mijn ouders ging, gaf mijn vriendin aan dat ze graag mee wilde. Ze was na een relatie van drie maanden wel benieuwd geworden naar mijn ouders. Ik vond dat eigenlijk wel mooi.

Niet wat zij had verwacht

Toen we de wijk inreden, zag ik haar gezicht al veranderen. Ze zei niets, maar ik zag het. En toen we voor het appartementencomplex parkeerden, werd het nog duidelijker. Ze kon niet meer lachen. Eenmaal binnen deed mijn moeder haar uiterste best. Ze had lekkere koffie met zelfgebakken cake gemaakt en mijn vader vertelde trots over hoe de buurt aan het opknappen is. Het was warm en gezellig, precies zoals het altijd is bij mijn ouders. Toch voelde ik de spanning naast me op de bank. Dit was niet wat zij had verwacht, dat zag ik aan alles.

Toen we twee uur later weer in de auto zaten, bleef het even stil. En toen zei ze ineens: ‘Dit kan ik niet.’ Ik keek haar aan. ‘Wat kan je niet?’ ‘Ja, dit. Een relatie met jou. Je ouders zijn veel te gewoon. Dat past niet bij mijn familie.’

Te gewoon

Ik wist niet wat ik hoorde. Te gewoon? Het ging hier over mijn ouders. Mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt, die altijd voor mij klaarstaan. Ik voelde mijn hart letterlijk in mijn schoenen zakken. Alsof alles wat ik ben ineens niet goed genoeg was.

Ik probeerde nog uit te leggen dat achtergrond toch niet bepaalt wie je bent. Dat het gaat om hoe je met elkaar omgaat. Maar zij bleef erbij dat het verschil ‘te groot’ was. Ze zag geen toekomst waarin onze families bij elkaar aan tafel zouden zitten. Die week daarna hadden we nog wat contact. Wat berichtjes, halve gesprekken. Maar ze liet al snel doorschemeren dat haar beslissing vaststond. Voor haar hoorde een partner bij een bepaald plaatje en waar ik vandaan kom, paste niet in dat plaatje.

Schamen voor roots

Het deed pijn. Niet alleen omdat ik haar leuk vond, maar omdat het voelde alsof ze zich schaamde voor mijn roots. Alsof liefde ondergeschikt was aan status. Achteraf denk ik: als iemand mijn ouders te gewoontjes vindt, dan vindt ze een deel van mij ook te gewoontjes. En ik ben juist trots op waar ik vandaan kom. Ik heb liever iemand die zich thuis voelt aan de keukentafel van mijn moeder, dan iemand die alleen maar kijkt naar de waarde van het huis.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

