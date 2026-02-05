Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Oorlog’ om de thermostaat: waarom zit jij te bibberen en heeft de ander het warm?

Veel stellen zullen dit herkennen: ‘gedoe’ over hoe hoog de thermostaat moet staan. Hij zit in z’n t-shirt op de bank, zij verschuilt zich onder een dekentje, de één snapt de ander totaal niet. Kortom: thermostaatoorlog.

Dat laatste is misschien wat overdreven gezegd, maar het bestaat. De thermostaat is in veel huishoudens een serieus punt waarover wordt getwist. In de meeste gevallen heeft de vrouw het kouder dan de man. Hoe houd je het dan gezellig? Hoe laat je de temperatuur niet tot het spreekwoordelijke kookpunt oplopen, zonder een torenhoge energierekening te krijgen?

Over die rekening gesproken: in de video boven dit artikel zie je in welke Nederlandse plaats je bij kou 128 euro per maand meer betaalt dan iemand op een andere plek.

Eeuwige strijd om de thermostaat

Het is geen aanstellerij, blijkt uit onderzoek: vrouwen hebben het biologisch gezien simpelweg sneller koud dan een man. Door een lagere stofwisseling en vaak minder spiermassa, produceert het vrouwelijk lichaam minder eigen warmte. Tel daar een andere hormoonhuishouding bij op en je hebt de perfecte ingrediënten voor de eeuwige strijd om de cv-knop en de thermostaat. Uit onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster blijkt dat de ‘ideale temperatuur’ een bron van dagelijkse frustratie is.

In Metro’s rubriek Opgebiecht ging het onlangs niet zozeer over frustratie, maar over ‘geniepig doen’. „Ik zet de thermostaat hoger als ik alleen thuis ben”, vertelde Jorien (44).

Tips om ruzie over de thermostaat te voorkomen

Slimster besloot na het onderzoek om vier tips op te stellen, zodat je het steeds terugkerende gemor over de thermostaat kunt omzeilen.

1. Verwarm de persoon, niet de kamer

Voordat de thermostaat naar 21 graden schiet: denk aan lokale warmte. Een warmtekussen of elektrische deken kan een groot verschil maken. Het verbruikt een fractie van de energie van een radiator, maar geeft direct dat behaaglijke gevoel.

2. Slim gebruikmaken van de airco

Een kwart van de huizen in Nederland heeft inmiddels een of meerdere airco’s. Lekker fris in de zomer, maar wist je dat je er ook mee kunt verwarmen? Dat is efficiënter dan op gas.

3. Slimme zoneregeling

Waarom het hele huis opstoken als je alleen in de woonkamer zit? Met slimme radiatorknoppen stel je de temperatuur per kamer in. Zij haar werkkamer op een behaaglijke 20 graden, hij de keuken op een frisse 18.

4. Dicht de kieren

Vaak is het niet de luchttemperatuur, maar de tocht die zorgt voor ijskoude voeten. Een simpele tochtstrip is misschien wel de goedkoopste investering in een gelukkig(er) huwelijk. Met een warmtebeeldcamera – die kun je huren voor een paar tientjes – ontdek je precies langs welke ramen en kozijnen het tocht.

