Sekswerker Alexandra (49) geeft openhartig inkijkje in haar wereld: ‘Mijn moeder werkte als prostituee’

De Belgische sekswerker Alexandra Moreels (49) zwijgt lange tijd over haar jeugd en het beroep van haar moeder. Maar op een bepaald moment in haar leven moet het er allemaal uit. Ze schrijft het op in haar boek Ondraaglijk lichte zeden en vertelt openhartig over haar harde jeugd en haar eigen wereld van het sekswerk.

Alexandra verhuurt gastenkamers en geeft zelf erotische massages. De keuze om sekswerk te gaan doen, maakt ze rond haar 35ste. Ook haar moeder zat vroeger in de erotische sector. „Zij werkte als prostituee in een bar. Daar werd ik als kind veel mee geconfronteerd en gepest, waardoor ik een onstuimige jeugd heb gehad.”

Boek Ondraaglijk lichte zeden

Dat Alexandra’s moeder voor de prostitutie kiest, gebeurt niet zomaar. „Mijn ouders zaten allebei in de gevangenis. Toen zij vrijkwamen, waren er schulden en moest mijn moeder de prostitutie in om die schulden te kunnen betalen. Maar die beslissing leidde ook tot alcoholisme, medicatieverslaving en veel ruzie thuis. Als kind vond ik dat heel zwaar.”

Pas na het overlijden van haar ouders besluit Alexandra naar buiten te treden met haar verhaal. „Ik heb eigenlijk altijd gezwegen over mijn verleden. Toch ook uit een stukje bescherming en respect naar mijn ouders toe. Maar dat betekenende tegelijkertijd dat ik alles voor mezelf hield. Na hun overlijden moest alles van mijn hart. Ik heb het jarenlang opgekropt. Iedereen mocht op dat moment weten wat ik had meegemaakt. Het is namelijk een deel van wie ik was en wie ik uiteindelijk ben geworden. Als ik mijn verhaal aan mensen vertelde, hoorde ik steeds: ‘Je moet een boek schrijven’. Dus dat heb ik gedaan. De hele wereld mag mijn verhaal lezen. Ik schaam me er niet voor.”

Sekswerk proberen

Alexander weet als kind heel goed wat voor beroep haar moeder heeft. „Mijn ouders spraken thuis Frans. Hoewel ik de taal niet goed sprak, kon ik wel veel verstaan. Ze vertelden mij dat mijn moeder Franse les gaf aan mensen. Maar ik wist heel goed dat als mijn vader haar ging ophalen, zij geen Franse les had gegeven.” En Alexandra’s vader? „Die kon daar toch mee omgaan en was behoorlijk open minded. Hij maakte het niet groter dan dat het was.”

Alexandra werkt voor haar keuze om sekswerk te gaan doen, in de bejaardenzorg. „Ik werkte met dementerende ouderen. Maar de interesse voor het erotische vak spookte al langere tijd in mijn hoofd. Mijn moeder deed al die tijd iets wat niet mocht of werd afgekeurd, maar toch wilde ik weten wat er in die wereld gebeurde. Ik wilde dat ontdekken, maar dan wel op een ethische en juiste manier. Ik wilde het anders doen dan mijn moeder het had aangepakt.”

Volle verstand

En dat betekent voor Alexandra een zoektocht binnen het sekswerk. „Zonder drugs en alcohol en werken met mijn volle verstand. Een zoektocht naar grenzen en doen wat ik wilde doen. Geld moest niet de enige drijfveer zijn, ik bepaalde wat ik wilde doen.”

Alexandra vertelt destijds ook haar ouders over haar beroepskeuze. „Mijn vader waarschuwde me wel voor mijn veiligheid. Het was immers geen ‘gewone job’. Mijn ouders hadden samen veel meegemaakt in deze wereld. Maar mijn vader wist ook dat ik oud en wijs genoeg was om mijn eigen koers te bepalen. Voor mijn moeder was het minder ingewikkeld, zij begreep de keuze die ik maakte.”

Eerste klant

Hoewel Alexandra verschillende facetten van het vak onderzoekt, blijkt het geven van erotische massages het best bij haar te passen. Daar ontvangt ze mannen, vrouwen en koppels. „De massages zijn hele mooie ervaringen en het is mijn passie. Ik voel veel aan. Ook als klanten verdrietig zijn of problemen hebben. Juist het persoonlijke stuk vind ik mooi van mijn werk.”

Alexandra herinnert zich haar eerste klant nog als de dag van gisteren. „Ik had via social media laten weten dat ik een andere richting opging en dit werk ging doen. Mijn eerste klant stuurde me al vaak berichten en mocht als eerste mijn massagetafel betreden. Hoewel ik heel erg mijn best deed, lukte de happy ending maar niet. ‘Dit ga ik nooit volhouden’, dacht ik toen bij mezelf. Alsof ik iets fout deed. Daarnaast vond ik deze klant niet leuk. Hij zat steeds aan me en ik moest nog ontdekken hoe ik te werk ging en met klanten omging. Wat ik al zei, dat is in het begin best een zoektocht geweest.”

Grenzen ontdekken

Het daadwerkelijk intiem zijn met klanten doet Alexandra niet. „Hoewel ik daarin ook het een en ander heb uitgeprobeerd, bleek dat voor mij een brug te ver. Maar mijn ontdekkingstocht heeft me ook verrijkt en ik ben veel over mijzelf te weten gekomen.”

Maar kan dat contact ook te persoonlijk worden? „Soms worden klanten verliefd of merk je dat ze psychologische ondersteuning nodig hebben. Mensen willen vaak hun verhaal kwijt. En er zijn ook klanten die met me op date of een ontmoeting buiten het werk willen.”

Ze vervolgt: „Privé kan ik klanten niet zien. Ik ben sowieso heel erg op mezelf en probeer daar echt een lijn in te trekken. Dat begrijpen mensen gelukkig wel. Maar er worden ook weleens grenzen overschreden. Zeker als klanten verliefd worden. Dat betekent ook soms dat ik het contact moet afkappen.”

Jong en oud

Alexandra heeft altijd relaties gehad terwijl ze dit werk deed. Ze is al lange tijd getrouwd met haar partner. „Vanaf het eerste moment ben ik transparant geweest over wat ik doe. Ik vertelde hem: ‘Dit is mijn werk, kun jij daarmee leven?’ Als je daar niet eerlijk over bent, kun je geen relatie hebben. Maar wij hebben natuurlijk ook afspraken.”

Het klantenbestand van Alexandra is nogal divers. „De oudste is 82 jaar en de jongsten zijn net volwassen. Ieder individu is anders. Sommigen komen voor het seksuele stuk en opwinding, terwijl anderen een luisterend oor of persoonlijk contact zoeken. Sommige klanten komen binnen, maken amper oogcontact, willen de ervaring meemaken en zijn weg. En anderen hebben ‘huidhonger’ en willen wekelijks langskomen.”

Naast dierbare ervaringen, is niet iedere klant volgens Alexandra even aangenaam. „Ik heb een sterk karakter en nooit het idee gehad dat ik moest stoppen met dit werk vanwege bepaalde ervaringen. Maar er zijn wel mannen die ik niet meer ontvang. Dat omdat ze te handtastelijk of opdringerig zijn of mijn grenzen niet respecteren. Het betekent niet dat omdat je betaalt, je ook daadwerkelijk alles mag doen. Soms kan ik slechter tegen bepaalde situaties dan op andere momenten. En ja, ik moet ook weleens huilen om wat er gebeurt. Maar toch herpak ik mezelf en kan ik later juist beter met bepaalde omstandigheden omgaan.”

Taboe rondom sekswerk

Alexandra is eerlijk en openhartig over haar leven, mede omdat wat haar betreft het taboe rondom sekswerk eraf mag. „Het taboe is gelukkig al veel minder dan vroeger. Ik denk dat het taboe heel erg naar elkaar toe is. Dat we als individu veel minder taboe op sekswerk leggen, maar er wél wat van vinden als bijvoorbeeld onze partner daar eerlijk en open over is. Stel, een man of vrouw spreekt uit dat hij of zij sekswerk geen taboe vindt, dan is het toch vaak de partner die daar moeite mee heeft. Ook uit vrees dat iemand in de relatie interesse krijgt voor sekswerkers. Angst en schaamte zijn denk ik de redenen dat we er minder over praten en er dus een taboe op sekswerk rust. We willen het niet van elkaar weten. Maar in mijn werk zie ik dat er veel minder taboe is dan we denken. Ik heb er persoonlijk weinig last van gehad.”

Alexandra vervolgt: „Ik ben namelijk wie ik ben en daar sta ik achter. Ik reed ook in een auto met reclame voor mijn massages erop en ik kreeg daar juist hele positieve reacties op. Maar we praten er niet eerlijk over met elkaar. Vaak dus uit angst voor onze persoonlijke relaties en ons privéleven. Zeker vrouwen kunnen onderling afkeer hebben tegen het ‘hoer’-principe, terwijl mensen daar persoonlijk best oké mee kunnen zijn.”

Relatietherapeut

De masseuse vertelt dat haar kijk op mensen veranderd is door haar werk. „Ik oordeel niet. Ook in het dagelijks leven bemoei ik me niet met anderen en roddel ik niet. Dat is niet aan mij. Daarnaast heb ik veel geleerd over het menselijk lichaam en seksualiteit. En over de worstelingen en problemen die mensen hebben. Binnen de bejaardenzorg ging het er toch oppervlakkiger aan toe en nu weet ik binnen vijf minuten soms iemands levensverhaal. Zoveel mensen worstelen met zichzelf, hun seksualiteit, hun relatie of eenzaamheid.”

Ze vertelt verder: „Als mensen meer open zouden zijn en durven te praten over hun binnenwereld, denk ik dat we meer gedaan krijgen op de juiste manier. Dat geldt ook voor het werk dat ik doe. Als partners zou je ook over verlangens en wensen moeten kunnen praten. Ik ontvang ook koppels en dan kunnen ook vrouwen aanvoelen: ‘Dit is oké’. Naast sekswerker ben ik soms ook psycholoog en relatietherapeut”, lacht Alexandra. Overigens zou ze best een opleiding tot relatietherapeut willen volgen. „Het lijkt me heel interessant om die werelden te combineren.”

Waarom klanten hun ziel en zaligheid bij Alexandra neerleggen? „Dat komt denk ik door wie ik ben. Daarnaast vereist mijn werk natuurlijk discretie. Mensen weten dat wat wij bespreken tussen ons blijft. Eigenlijk kun je dan onbevooroordeeld en anoniem jouw verhaal delen.”

Rijker mens

De masseuse is trots op het feit dat ze open en zonder taboe over haar leven en vak durft te spreken. „Het maakt me een rijker mens en ik heb een grote mensenkennis op allerlei gebieden ontwikkeld. Dat is een enorme meerwaarde in mijn leven.”

