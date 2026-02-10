Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze verrassende activiteit kan helpen om je relatie een boost te geven

Samen op reis, een nieuwe hobby proberen of een verrassend etentje: stellen die hun relatie een boost willen geven, zoeken vaak naar iets nieuws. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een kleine groep koppels dat experiment ook online uitvoert, namelijk op erotische webcamsites.

Dat gebeurt nog zelden, maar wie het samen doet, ervaart opvallend vaak positieve effecten, blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Social and Personal Relationships.

Erotische webcams

Erotische webcamsites – ook wel camsites genoemd – maken het mogelijk om live performers te bekijken en met hen te communiceren. Tot nu toe werd het gebruik van online erotiek vooral gezien als iets wat mensen alleen doen. Onderzoekers van The Kinsey Institute van Indiana University wilden weten wat er gebeurt als partners dit juist sámen doen.

De studie is gebaseerd op een theorie die stelt dat mensen in relaties dichter naar elkaar toe groeien door samen nieuwe, spannende of uitdagende ervaringen op te doen. Volgens de onderzoekers kan gezamenlijk camshows kijken zo’n ervaring zijn, net zoals eerder onderzoek liet zien bij stellen die samen porno bekijken.

Slechts een kleine minderheid kijkt samen

Voor het onderzoek werd via een advertentie op zo’n webcamsite een enquête uitgezet onder meer dan 5000 gebruikers. Uiteindelijk bleven 312 deelnemers over die een relatie hadden én van wie de partner wist dat ze de site gebruikten. Het ging vooral om witte, heteroseksuele mannen in een vaste, monogame relatie.

Uit de cijfers blijkt dat niet veel mensen samen kijken. Slechts 35 procent van deze groep had ooit een camshow met de partner bekeken. In de volledige groep van 5000 gebruikers ging het zelfs maar om 2,1 procent. Voor de meeste mensen blijft het gebruik van dit soort webcams dus een privézaak.

Toch valt iets op. Wie eenmaal samen kijkt, doet dat daarna vaker. Meer dan de helft van deze stellen had dat meerdere keren gedaan en één op de vier zelfs meer dan twintig keer. Voor deze koppels lijkt het dus een vast onderdeel van hun seksleven te worden.

‘Iets nieuws proberen’ in de relatie is de belangrijkste reden

Waarom doen stellen dit? De meest genoemde reden was het verlangen naar iets nieuws: 36 procent gaf aan de relatie te willen ‘opfrissen’. Daarnaast noemde 28 procent het vervullen van fantasieën en een vergelijkbaar deel zei vooral nieuwsgierig te zijn of het als entertainment te zien.

En wat doet het met de relatie? Bijna een kwart van de deelnemers zei dat de band er beter door werd. Nog eens 27 procent merkte geen verschil. Vooral de communicatie lijkt te profiteren: 37 procent gaf aan makkelijker over seks te praten en 28 procent zei de wensen van de partner beter te begrijpen. Slechts 5 procent ervoer een negatieve impact.

Dat past bij eerder onderzoek, waaruit blijkt dat gedeeld gebruik van erotiek intimiteit kan vergroten. De interactieve aard van camsites zou dat effect zelfs kunnen versterken, omdat stellen in het moment praten over wat ze zien en willen.

