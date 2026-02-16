Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom draait een goede kus, volgens de wetenschap

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een goede kus vooral te maken heeft met de gedachten, fantasieën én de emoties die mensen meenemen, en minder met de fysieke handeling zelf.

Dat meldt de Schotse Abertay Universiteit na een studie onder deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Kussen draait om psychologie en emotie

De onderzoekers wilden testen of kussen alleen seksuele chemie opwekt en in hoeverre cognitieve en emotionele factoren het gedrag beïnvloeden. Hiervoor vulden deelnemers een online enquête in over hun ervaringen en fantasieën rondom intimiteit en kussen. Ze beoordeelden wat zij belangrijk vinden voor een ‘goede kus’ en reflecteerden op hun eigen vaardigheden. Ook keken de onderzoekers naar hoe vaak ze intieme fantasieën hadden en hoe hun seksuele verlangen zich verhield tot hun ervaringen.

De uitkomsten laten zien dat kussen veel meer is dan een „zintuiglijke ervaring”. Mensen die vaker dagdromen over intimiteit, hechten meer waarde aan aanraking en opwinding bij het bepalen van een goede kus. Dat blijft zo, zelfs als factoren zoals creativiteit en seksuele drang worden meegenomen.

Fantasie speelt sleutelrol

Volgens Dr. Christopher Watkins van de Abertay Universiteit laten de bevindingen zien dat kussen veel meer is dan een fysieke ervaring. „Het wordt gevormd door de gedachten, fantasieën en emotionele context die we meebrengen. Historisch onderzoek naar seksualiteit richtte zich vooral op zintuiglijke prikkels, maar ons onderzoek benadrukt het belang van verbeelding en interne beleving in de interactie met een partner.”

Het team stelt dat dit inzicht kan helpen verklaren waarom mensen zo verschillend reageren op een kus en waarom één enkele kus soms zo betekenisvol kan voelen.

Kus tips van een kus-coach

Maar goed kussen? Hoe doe je dat nu echt? Seksuoloog en kus-coach Stella Anna Sonnenbaum legde eerder al aan het Britse The Guardian uit dat je nooit te oud bent om te leren, als het om zoenen gaat. Want hoewel je er vast en zeker van overtuigd bent dat je een ervaren kusser bent, benadrukt de seksuoloog dat er een aantal richtlijnen zijn om je kus-techniek te verbeteren.

