Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rebound-relaties helpen je sneller over een break up heen, blijkt uit onderzoek

Je hebt net een relatie achter de rug en iedereen zegt dat je vooral even alleen moet zijn. Geen rebounds, niks overhaast. Maar nieuw onderzoek laat een ander beeld zien: een rebound-relatie kan juist goed zijn voor je mentale gezondheid.

Onderzoekers uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgden meer dan achthonderd jongeren tussen 18 en 25 jaar die net uit een relatie kwamen. Ze keken naar hun zelfvertrouwen, stressniveau en hoe vaak ze bleven malen over hun ex. Het resultaat? Jongeren die direct single bleven, worstelden vaker met piekeren en verdrietige herinneringen.

Rebound-relatie is een boost voor welzijn

Wie zich meteen opnieuw open stelde voor een nieuwe relatie of een korte liefde, kon sneller verder met het dagelijks leven. De nieuwe partner gaf een gevoel van aantrekkelijkheid en bouwde het zelfvertrouwen weer op.

Hierbij ontdekten de wetenschappers iets interessants. Het ging namelijk niet om hoe lang de rebound-relatie duurde of dat het eindigde in iets serieus, maar juist om het breken van het piekerpatroon. Het is dus niet de liefde zelf die helpt, maar de afleiding én nieuwe focus.

Piekeren is de echte boosdoener

De onderzoekers koppelen dit aan een oud Boeddhistisch principe, genaamd The Second Arrow. Volgens dit principe zijn er twee pijlen: de eerste staat voor de pijn van de break up en de tweede voor de éxtra pijn die je jezelf jezelf aan doet door te blijven malen over wat voorbij is. De rebound-relatie helpt die tweede pijl te vermijden.

Dat betekent niet dat je elke break up meteen moet overhaasten met een nieuwe partner. Therapie en steun van vrienden kunnen helpen om verlies te verwerken en obsessieve gedachten te doorbreken. Maar casual daten, nieuwe ervaringen en sociale connecties maken het makkelijker om los te komen van je ex.

Tips om over je ex heen te komen

Helemaal makkelijk is het nooit om over een ex heen te komen. Ook niet als je een fijne rebound-relatie hebt. De onderzoekers geven daarom in het onderzoek nog een aantal tips om het allemaal toch iets makkelijker te maken.

Onderdruk je gevoelens niet, maar laat ze toe.

Houd je dagelijkse routines aan voor houvast.

Praat met vrienden of familie over wat je voelt.

Doe mee aan een supportgroep of zoek online steun.

Begin met mindfulness of meditatie om piekeren te verminderen.

Vermijd emotionele gesprekken met je ex als de relatie definitief voorbij is.

Durf weer te daten, zelfs als het casual is.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties