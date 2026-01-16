Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Langdurig single? Volgens onderzoekers kan dit de reden zijn

De één geniet volop van het single zijn, terwijl een anders niets liever zou willen dan een relatie hebben. Behoor jij tot deze laatste groep en vraag jij je af waarom het maar niet lukt om iemand te vinden? Onderzoekers hebben misschien wel ontdekt waar dit aan kan liggen.

Voor het onderzoek werden 17.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland jarenlang ondervraagd. De deelnemers waren 16 jaar aan het begin van het onderzoek en hadden geen eerdere relatie-ervaring. Vervolgens werden ze tot hun 29ste ondervraagd over wie ze zijn, hoe ze leven en wat voor achtergrond ze hebben.

Single: dit kan de reden zijn

Uit een analyse van de gegevens bleek dat de deelnemers met een hogere opleiding vaker single bleven. Ook bleek wonen bij de ouders sterk samen te hangen met een grotere kans om single te blijven, evenals mensen met een minder gelukkig gezinsleven. Mannen bleken daarnaast vaker single te blijven dan vrouwen. Wil je de kans op het vinden van een partner vergroten? Dan kun je volgens de onderzoekers het beste niet alleen wonen. Mensen die alleen woonden bleven vaker single dan mensen die samenwoonden met huisgenoten of vrienden.

Er werd niet alleen onderzocht welke factoren kunnen bijdragen aan het krijgen van een relatie, maar ook wat voor impact single zijn kan hebben op je mentale welzijn. De onderzoekers constateerden dat jongvolwassenen die langdurig single bleven een grotere afname in levensvoldoening en toenemende gevoelens van eenzaamheid ervoeren. Deze gevoelens werden nog sterker wanneer ze eind 20 waren – en dat is ook het moment waarop gevoelens van depressie begonnen toe te nemen. Dit was zowel bij mannen als vrouwen het geval. Zodra de deelnemers hun eerste relatie aangingen, verbeterde hun welzijn.

Effect van langdurig single zijn

Volgens co-auteur dr. Michael Krämer laten de resultaten zien dat langdurig single zijn aan het begin van de twintigerjaren samenhangt met een licht verhoogd risico op minder welzijn. Tijdens de tienerjaren waren de verschillen tussen langdurige singles en mensen met een relatie nog klein, maar die werden groter naarmate iemand langer single bleef. Dit kan erop wijzen dat het lastiger wordt om een eerste relatie aan te gaan tegen het einde van de twintig, vooral omdat een lager welzijn de kans vergroot om langer single te blijven, aldus Krämer.

De onderzoekers concluderen in het Journal of Personality and Social Psychology dat jongvolwassenen met een lager welzijn, mannen, hogeropgeleiden en mensen die alleen wonen of nog bij hun ouders wonen, gemiddeld langer single blijven.

