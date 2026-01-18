Ex-treem gênant: ‘Hij ging een weekendje weg met zijn ex’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Liselotte (28), die er na drie maanden daten achterkwam dat haar vriend een weekendje weg ging met zijn ex. „Het was gênant, absurd en vooral ongelooflijk pijnlijk dat iemand die beweerde van me te houden, zo’n leugen kon bedenken.”

Liselotte (28): „Ik had Vincent via een oud-klasgenoot op een feestje leren kennen. Hij viel me direct op en ik was maar wat blij dat hij mij aandacht gaf. De eerste drie maanden waren spannend, vol dates, lachbuien en eindeloze gesprekken. Ik dacht dat we echt iets moois aan het opbouwen waren. Ik was blij met hem, tot hij me iets flikte.

Weekendje weg met ex

Hij had tegen me gezegd dat hij een weekendje weg zou gaan met zijn vrienden. Ik vond dat natuurlijk prima. Bij mij stond er ook al een vriendinnenweekend op de planning. Maar nog diezelfde avond stuurde een vriendin me een appje: ‘Hé, heb je de stories van de ex van Vincent gezien op Instagram? Weekendje weg in de bergen? Hij is gewoon met zijn ex!’ Mijn hart sloeg over, ik had geen idee. Ik kende zijn ex alleen van naam, meer niet, maar mijn vriendin was haar blijkbaar een tijdje daarvoor al gaan volgen. Ze vertrouwde Vincent niet, bleek achteraf.

Ik ging naar het openbare profiel van zijn ex en daar zag ik hem: hand in hand met zijn ex, lachend, met een wijntje. Het leek alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Keihard gelogen

Toen ik hem daarmee confronteerde, kwam hij met het excuus dat hij dacht dat ik het misschien zou begrijpen. ‘Het was al geboekt voordat wij iets hadden’, zei hij. ‘Ik kon het niet meer annuleren en het zou zonde zijn om niet te gaan, toch?’ Ik kon het niet geloven. Hij had gewoon keihard tegen me gelogen. Hij deed alsof hij tijd met vrienden zou doorbrengen, maar ondertussen was hij op pad met iemand die ooit een heel belangrijke plek in zijn leven had gehad.

Mijn boosheid en teleurstelling waren enorm. Hoe kun je iemand op zo’n manier bedriegen, iemand die net een beetje vertrouwen begon te krijgen? Het was gênant, absurd en vooral ongelooflijk pijnlijk dat iemand die beweerde van me te houden, zo’n leugen kon bedenken.

Sterker dan ooit

Vanaf dat moment wist ik dat dit niet iemand was die ik kon vertrouwen. Ik kon niet anders dan alle banden met hem verbreken. De eerste weken waren pijnlijk. Zeker toen ik via via hoorde dat Vincent en zijn ex weer samen waren. Het voelde als een diepe vernedering. Inmiddels ben ik gelukkig weer helemaal opgekrabbeld. Die actie van mijn ex heeft mij sterker dan ooit gemaakt en ik sta weer open voor iets nieuws.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

