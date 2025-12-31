Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetenschappers onthullen: zo kun je zien of iemand je écht leuk vindt

Vraag jij je af of iemand je écht leuk vindt of dat het misschien meer vriendschappelijk is? Als we wetenschappers moeten geloven, is er een makkelijke manier om daarachter te komen. Het enige wat je hoeft te doen, is in diegene zijn ogen te kijken. De manier waarop iemand naar je kijkt, verklapt namelijk een hoop…

Daten vandaag de dag kan heel verwarrend zijn: mensen geven vaak gemixte signalen af, waardoor het lastig kan zijn om in te schatten of iemand je echt ziet zitten. Toch bestaat er volgens Amanda Meyer en Monika Zimanyi, autonomie-experts aan de James Cook University, een handig trucje waarmee je erachter kunt komen of iemand zich aangetrokken voelt tot je. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is in diegene zijn ogen te kijken.

Vind je iemand leuk? Dan worden je pupillen groter

Als iemand zich seksueel tot je aangetrokken voelt, worden zijn pupillen namelijk groter. „Dat is iets wat ook vaak in romans wordt beschreven, dat verwijde pupillen seksuele opwinding betekenen. En dat is geen fabeltje: onze pupillen worden inderdaad groter als we opgewonden zijn”, zo leggen de twee uit in een interview met The Conversation.

Je pupil is het zwarte rondje in het midden van je oog, dat zich uitzet en samentrekt om licht op het netvlies te laten vallen. „De spier rond de rand van je pupil werkt als een sluitspier”, zo leggen de experts uit. „Als deze wordt gestimuleerd door het parasympathische zenuwstelsel (ook wel bekend als het rust-en-herstel-systeem, red.), trekt deze samen om de pupil te sluiten.”

Aan de buitenkant van de sluitspier zit weer een andere spier die eigenlijk hetzelfde werkt als de veren die een trampolinemat vasthouden. „Als deze wordt gestimuleerd door het sympathische zenuwstelsel, verkort deze om de pupil te vergroten.” Je pupillen verwijden zich normaal gesproken als reactie op zes prikkels, namelijk: vechten, vluchten, eten, vrijen, een ‘fix’ krijgen (van drugs) of focus.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Hoe je pupillen reageren op iemand die je seksueel aantrekkelijk vindt, hangt echter wel af van je geslacht. De pupillen van mannen verwijden zich namelijk eigenlijk alleen op basis van hun seksuele voorkeuren, terwijl de pupillen van vrouwen veel vaker veranderen, om uiteenlopende redenen.

Uit een eerder onderzoek is gebleken dat de pupillen van heteroseksuele mannen zich verwijden bij erotische afbeeldingen van vrouwen, terwijl de pupillen van homoseksuele mannen reageren op erotische afbeeldingen van mannen. Bij vrouwen is dat echter complexer. „De pupillen van lesbische vrouwen verwijden zich ook meer bij erotische afbeeldingen van mannen, en de pupillen van heteroseksuele vrouwen verwijden zich bij erotische afbeeldingen van zowel mannen als vrouwen.”

Als de pupillen van een vrouw zich dus verwijden, hoeft dat niet per se betekenen dat ze zich seksueel aangetrokken voelt tot de ander. Volgens de experts is het misschien nog wel belangrijker hoe je eigen ogen reageren, dan hoe de pupillen van je date reageren.

Belangrijke aanwijzing

„Als je tijdens een date merkt dat je eigen pupillen zich verwijden en die van je date ook, dan betekent dat vaak dat jullie elkaar leuk vinden en dat jullie goed kunnen samenwerken. Dat fenomeen wordt ook wel aangeduid als ‘pupil mimicry’ en betekent dat je onbewust de grootte van de pupillen van je gesprekspartner spiegelt. Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer mensen soms automatisch dezelfde hartslag of hetzelfde hartritme krijgen. Dat laat zien dat je je verbonden met en aangetrokken tot iemand voelt, zonder dat je dat zelf bewust doorhebt.”

Wist je trouwens dat je aantal exen je aantrekkelijkheid kan beïnvloeden?

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties