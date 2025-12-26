Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Partners delen opvallend vaak dezelfde mentale problemen

Mensen vallen vaak op partners die op ze lijken. Gedeelde waarden, dezelfde politieke voorkeur of een vergelijkbare muzieksmaak spelen daarbij een rol. Maar nieuw grootschalig onderzoek laat zien dat er nóg een opvallende overeenkomst is tussen geliefden: hun mentale problemen.

Voor het onderzoek maakten wetenschappers gebruik van nationale zorgverzekeringsdata uit Taiwan, Denemarken en Zweden. In totaal werden gegevens van meer dan zes miljoen koppels geanalyseerd. Daarmee is het een van de grootste internationale studies ooit naar overeenkomsten in psychische gezondheid binnen relaties.

De onderzoekers bekeken negen psychische aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen, ADHD, autisme, bipolaire stoornis, eetstoornissen, verslavingen, dwangstoornissen en schizofrenie.

Grotere kans op partner met dezelfde mentale problemen

Uit de analyse blijkt dat mensen met een vastgestelde psychische aandoening vaker trouwen met iemand die dezelfde of een vergelijkbare diagnose heeft dan met iemand zonder psychische diagnose.

Dat geldt niet alleen voor exact dezelfde aandoeningen, maar ook voor andere mentale problemen, zoals angst en depressie.

Psychologen geven meerdere verklaringen

Psychologen wijzen op meerdere verklaringen. Een daarvan is iets wat psychologen ook wel assortative mating noemen: de neiging om een partner te kiezen die op jezelf lijkt. Die overeenkomst kan verder gaan dan persoonlijkheid of achtergrond en ook mentale kenmerken omvatten.

Ook speelt omgeving een rol. Mensen met vergelijkbare mentale problemen komen elkaar vaker tegen in dezelfde sociale situaties. Denk aan plekken of activiteiten die aansluiten bij hun leefstijl.

De rol van hechting en herkenning

Hechtingstheorie biedt nog een mogelijke verklaring. Bepaalde hechtingsstijlen komen vaker voor bij specifieke psychische aandoeningen en beïnvloeden wat mensen zoeken in een relatie.

Daarnaast kan herkenning belangrijk zijn: een partner die dezelfde worstelingen kent, kan zorgen voor meer begrip, steun en verbondenheid.

Wat betekent dit voor relaties?

Het onderzoek zegt niets over de kwaliteit of duur van relaties tussen mensen met psychische aandoeningen. Wel laat het zien hoe sterk gedeelde ervaringen bijdragen aan verbondenheid binnen een relatie, ook als die ervaringen te maken hebben met mentale gezondheid.



