Onderzoek: aantal exen kan je aantrekkelijkheid beïnvloeden
Het aantal exen dat iemand heeft gehad, kan invloed hebben op hoe aantrekkelijk diegene wordt gevonden voor een serieuze relatie.
Nieuw internationaal onderzoek laat zien dat niet alleen het totaal aantal partners, maar ook de recente activiteit belangrijk is bij het vormen van een oordeel.
Minder exen maakt aantrekkelijker
Het onderzoek, gepubliceerd in Scientific Reports, omvatte drie studies met meer dan 5300 deelnemers in 11 landen. Mensen gaven over het algemeen de voorkeur aan partners die minder seksuele partners hadden gehad. De grootste afname in aantrekkelijkheid gebeurde tussen vier en twaalf partners.
Daarna nam het effect af. Het verschil tussen bijvoorbeeld 31 en 35 partners maakt minder uit dan tussen vijf en negen.
Recente activiteit weegt zwaar
Niet alleen het aantal exen telt. Mensen vinden het ook belangrijk wanneer die relaties plaatsvonden. Wie recent veel partners heeft gehad, wordt minder aantrekkelijk gevonden voor een langdurige relatie.
Een geschiedenis die afneemt in activiteit wordt juist positiever beoordeeld. Dat geldt zelfs voor mensen die openstaan voor casual seks.
Waarom timing belangrijk is
Psychologen verklaren dat door stabiliteit en betrouwbaarheid: iemand wiens seksuele activiteit afneemt, wordt gezien als consistenter en serieuzer in een lange relatie. Mensen zoeken vaak niet alleen een partner, maar ook zekerheid en voorspelbaarheid.
In een tijd van datingapps en social media wordt ieders verleden en ook exen zichtbaarder. Mensen maken onbewuste aannames over betrouwbaarheid en compatibiliteit. Wie begrijpt hoe verleden en timing worden geïnterpreteerd, kan bewuster omgaan met relaties en verwachtingen.
