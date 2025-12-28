Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij maakte het op oudejaarsdag uit, omdat hij het nieuwe jaar goed wilde beginnen’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Barbara (35), die vorig jaar op oudejaarsdag werd gedumpt. „Het ging hem niet om mijn gevoelens, maar om zijn eigen behoefte aan een ‘schone start’.”

Barbara (35): „Louis en ik waren een paar maanden samen en ik dacht dat alles goed ging. We hadden net een gezellige kerst gehad met onze families, en ik zag ernaar uit om samen met hem het nieuwe jaar in te luiden. Ik had zelfs een kleine verrassing voor hem gekocht en was enthousiast over onze plannen voor oudejaarsavond: we zouden het nieuwe jaar inluiden bij een mooie rooftopbar met uitzicht over de hele stad.

Symbolisch moment om hart te breken

Op oudejaarsdag appte hij me ’s middags dat hij iets met me wilde bespreken. Ik dacht dat hij iets leuks wilde bespreken, maar het liep totaal anders. Hij kwam binnen en zei direct dat hij de relatie wilde beëindigen. Zijn reden? Hij wilde het nieuwe jaar goed beginnen en voelde dat hij niet langer gelukkig was met mij. Het voelde absurd. Alsof hij besloot dat hij een symbolisch moment nodig had om mijn hart te breken, zodat het voor hem als een schone start voelde.

Ik voelde me compleet overvallen. Het was niet alleen de breuk zelf, maar de timing die het extra hard maakte. Oudejaarsdag hoort een dag van feest en gezelligheid te zijn, niet van verdriet en teleurstelling. Terwijl iedereen om me heen aan het lachen en aftellen was naar het nieuwe jaar, zat ik thuis met een knoop in mijn maag, overmand door verbijstering en verdriet. Ik had het gevoel dat het nieuwe jaar voor mij in één klap verpest was.

Gebrek aan respect

Toen ik er later over nadacht, besefte ik dat dit veel zei over zijn karakter: een gebrek aan empathie en respect. Het ging hem niet om mijn gevoelens, maar om zijn eigen behoefte aan een ‘schone start’. Het was een egocentrische, koude manier om een relatie te beëindigen en dat maakte het nog een stuk pijnlijker dan een normale breuk.

De weken erna waren zwaar, maar toch merkte ik langzaam dat de breuk me ook ruimte gaf om dingen helder te zien: ik wilde iemand die me echt waardeerde, die empathie toonde en die er ook op moeilijke momenten voor me zou zijn.

Stap richting iets veel beters

Het was pijnlijk en intens verdrietig op dat moment, maar nu, een jaar later, ben ik gelukkiger dan ooit met iemand anders. Iemand die veel beter bij me past, die oog heeft voor mijn gevoelens en die samen met mij het nieuwe jaar en alle belangrijke momenten wil vieren. Wat toen leek op een dieptepunt, bleek uiteindelijk een enorme opluchting en een stap richting iets veel beters.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

