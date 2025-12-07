Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze wilde me volledig isoleren van mijn vrienden en familie’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Thomas (31), die er na enkele maanden achterkwam dat zijn vriendin hem probeerde te isoleren van zijn vrienden en familie. „Ze had bij meerdere vrienden zelfs roddels over mij verspreid.”

Thomas (31): „In het begin leek alles, zoals altijd, perfect. Ze was charmant, sociaal en leek oprecht geïnteresseerd in mijn leven. Ze maakte ook direct een goede indruk op mijn vrienden en familie. Toch merkte ik na een paar maanden steeds vaker dat er iets niet klopte. Ze deed alsof ze het geweldig vond dat ik sociaal was en een druk leven had, maar eigenlijk was dat helemaal niet het geval.

Pure manipulatie

Het begon met kleine opmerkingen: ‘Je beste vriend zegt toch altijd rare dingen over jou, hè?’ of ‘Waarom ga je zo vaak uit met die collega’s? Ze hebben je toch nooit echt goed begrepen?’ Eerst dacht ik dat het jaloezie was, maar het voelde anders. Het voelde eerder als pure manipulatie. En inderdaad, na een tijdje merkte ik dat sommige van mijn vrienden afstandelijker begonnen te doen of ineens twijfels uitten over mij, terwijl ze daar nooit eerder over hadden gesproken.

Later kwam ik erachter wat ze had gedaan. Ze had bij meerdere vrienden roddels over mij verspreid: ‘Thomas is soms best egoïstisch hoor, je moet oppassen dat je niet alles voor hem doet’ of ‘Hij is zo druk met werk, hij vergeet bijna iedereen om zich heen’. Het waren kleine dingen, maar ze zorgden ervoor dat mijn sociale kring begon te twijfelen. Ze probeerde me letterlijk uit hun leven te drijven.

Alles draaide om haar

Daarnaast deed ze alsof ze mijn steun en vriendelijkheid bewonderde, maar in werkelijkheid manipuleerde ze constant: als ik met vrienden afsprak, klaagde ze dat ik haar verwaarloosde. Als ik tijd met familie doorbracht, reageerde ze met sarcastische opmerkingen of speelde ze het slachtoffer. Alles moest om haar draaien.

Op een dag realiseerde ik me dat dit niet normaal was. Ze was narcistisch en manipulatief. Alles wat ze deed, draaide om controle. Ze wilde dat ik alleen nog oog had voor haar, dat mijn vrienden en familie niet meer mijn prioriteit waren. Ik voelde me gevangen in een web van schuldgevoelens en manipulatie, constant bang om iets verkeerd te doen.

Ontzettend dankbaar

Toen ik het met mijn vrienden besprak en hoorde wat zij achter mijn rug om had gedaan, wist ik dat ik niet verder met haar wilde. Ik besloot de relatie te beëindigen. Het was zwaar, maar tegelijkertijd een enorme opluchting. Ik kon eindelijk weer zonder angst afspreken met vrienden, mijn familie zien en gewoon mezelf zijn. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik het op tijd inzag en mezelf losmaakte voordat haar manipulatie nog verder zou gaan. Zulke vrouwen zijn écht gevaarlijk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

