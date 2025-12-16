Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: dit zijn de belangrijkste voorspellers van een gelukkig huwelijk

Een nieuw internationaal onderzoek onder meer dan 15.000 gehuwden in 65 landen geeft inzicht in wat mensen in een huwelijk gelukkig of ongelukkig maakt.

De studie laat zien dat emotionele nabijheid, wederzijds respect en communicatie belangrijker zijn dan inkomen of opleiding.

Negeer elkaar niet, praat niet over scheiden

De onderzoekers verzamelden gegevens over persoonlijkheid, hechtingsstijl, stress en probleemoplossend gedrag van gehuwde deelnemers van 18 tot 92 jaar. Zo ontdekten ze dat drie factoren bijna universeel samengaan met ongelukkige huwelijken:

Partners die elkaar regelmatig negeren. Partners die vaak praten over scheiden. Onzeker gehechte partners: iemand die emotioneel niet dicht bij hun partner staat en twijfelt of ze op hun partner kunnen rekenen.

Daarnaast bleek dat plichtsbesef en lage agressiviteit vaak samenhangen met tevredenheid in de relatie, terwijl opleiding, inkomen of aantal kinderen minder invloed hebben dan eerder gedacht.

Geld maakt niet automatisch gelukkig

Hoewel eerdere studies suggereerden dat beter opgeleide koppels of stellen met een hoger inkomen gelukkiger zijn, betekent dat niet dat meer geld hebben een huwelijk beter maakt. Vaak is het omgekeerd: wie gelukkig is in de relatie, functioneert beter op het werk en verdient daardoor meer.

Ook andere factoren zoals financiële problemen, chronische ziekte, veel kinderen of opvoedstress hangen samen met minder tevredenheid in een huwelijk. Kort samengevat: een druk en stressvol leven is geen goede basis voor een gelukkig huwelijk.

Wat dit betekent voor stellen

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om aandacht te besteden aan emotionele nabijheid en communicatie. Jongere stellen worden vaak verblind door verliefdheid en onderschatten signalen die op toekomstige problemen kunnen wijzen. Oude gezegden waarschuwen al: liefde maakt blind.

Het nieuwe onderzoek laat zien dat wie een langdurige relatie wil opbouwen, vooral moet investeren in wederzijds respect, aandacht en een gevoel van veiligheid.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties