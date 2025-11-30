Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom we onze seksuele fantasieën wel (of niet) delen

Een nieuw onderzoek uit het Journal of Sex Research laat zien waarom mensen soms open zijn over hun seksuele fantasieën en waarom anderen ze liever voor zichzelf houden.

De meerderheid blijkt in elk geval wél te vertellen wat er in hun hoofd omgaat.

Fantasieën zijn heel normaal

Seksuele fantasieën zijn mentale beelden die mensen opwinden. Bijna iedereen heeft ze, al bestaat er een kleine groep met aphantasie die geen beelden kan vormen.

Veel fantasieën lijken op elkaar: van nieuwe locaties tot meerdere partners of iets wat als ‘spannend’ of taboedoorbrekend voelt.

De meeste mensen vertellen wél wat hun fantasie is

In een enquête onder bijna 300 volwassenen gaf zo’n 70 procent aan dat ze hun laatste of favoriete fantasie met hun partner hadden gedeeld. De rest hield die liever voor zichzelf, om uiteenlopende redenen.

Vijf redenen waarom mensen hun fantasieën delen (of niet)

De onderzoekers zagen vijf factoren die telkens terugkwamen:

1. Seksuele motivatie

Veel mensen delen een fantasie omdat ze hopen die een keer echt uit te proberen. Maar anderen doen het juist niet, omdat ze denken dat hun fantasie in de praktijk niet prettig of haalbaar is.

2. Relatieband

In beginnende relaties voelt het delen vaak nog te kwetsbaar, terwijl stellen die langer samen zijn het juist gebruiken om dichter naar elkaar te groeien.

3. Eigenschappen van de partner

Wie zijn partner als avontuurlijk ziet, deelt fantasieën sneller. Als iemand denkt dat de ander minder open staat voor iets nieuws, blijft het vaker stil.

4. Communicatie in de relatie

Stellen die al vrijuit praten over seks of eerder fantasieën bespraken, hebben minder drempels. Schaamte of onzekerheid zorgt juist voor terughoudendheid.

5. Hoe ‘riskant’ de fantasie voelt

Niet het soort fantasie bepaalt of iemand het deelt, maar juist de hoe spannend of bedreigend het voelt voor de relatie. Ideeën die als veilig worden gezien worden vaker besproken.

Reacties zijn meestal positief

Ruim 80 procent van de respondenten kreeg een positieve reactie van hun partner: steun, begrip of zelfs herkenning. Toch liep het niet altijd goed af: één op de vijf kreeg een negatieve reactie, bijvoorbeeld omdat de fantasie niet gedeeld werd of tot ongemak leidde.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties