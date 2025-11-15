Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen hechten meer waarden aan daden dan aan woorden

We denken vaak dat vrouwen gevoelig zijn voor liefdesverklaringen, terwijl mannen vooral zouden letten op wat je doet.

Maar een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Evolutionary Psychological Science, laat iets heel anders zien.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen liefde vooral herkennen in daden. Niet in grote romantische speeches dus, maar in betrouwbare, praktische steun. Dat sluit aan bij eerdere studies waarin vrouwen vaker aangaven zich veiliger te voelen wanneer een partner zich consequent laat zien.

Denk aan afspraken nakomen, helpen op drukke dagen of kleine gebaren die laten zien dat je meedenkt. Volgens de onderzoekers zijn dit precies de signalen die vertrouwen opbouwen.

Mannen luisteren wél naar woorden

Mannen blijken juist minder voorspelbaar in hun voorkeuren. Zij reageren, verrassend voor veel koppels, sterker dan gedacht op verbaal affectie. Complimenten, erkenning en waardering doen het goed, zeker wanneer ze oprecht en op het juiste moment komen.

Andere studies uit 2024 laten hetzelfde zien: mannen spreken vaker hun gevoelens uit dan vroeger én geven aan dat bevestiging in woorden hen helpt om zich emotioneel verbonden te voelen.

Timing is belangrijker dan de vorm

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek: het draait niet om woorden versus daden, maar om het juiste middel op het juiste moment.

Stressvolle situaties? Daden doen dan meer. Even iets overnemen, iets regelen of simpelweg aanwezig zijn.

Kwetsbare momenten? Woorden maken dan juist verschil. Denk aan geruststelling of erkenning.

Altijd geldt: oprechtheid boven alles. Symbolische gebaren of lege complimenten werken averechts.

Uiteindelijk werkt een combinatie het best

Volgens de onderzoekers ontstaat de sterkste relatie wanneer woorden en daden elkaar aanvullen. Vrouwen voelen zich vooral gezien door concrete steun, terwijl mannen meer hebben aan uitgesproken waardering dan vaak gedacht.

