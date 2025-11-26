Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe herken je iemand die vreemdgaat? Volgens wetenschappers zijn dit vier belangrijke factoren

Niemand wil een vreemdganger aan de haak slaan. Helaas zijn dat soort mensen vaak heel goed in manipuleren en liegen, waardoor ze lastig te doorzien zijn. Toch zijn er volgens onderzoekers wel degelijk signalen die erop kunnen wijzen dat je te maken hebt met iemand die vreemdgaat of daartoe in staat is.

Je kunt een hoop ellende voorkomen als je de rotte appels er in de datingfase al uit kunt pikken. En op één vlak moet dat volgens wetenschappers van de Koç Universiteit in Istanbul wel lukken. Zij ontdekten namelijk een aantal belangrijke punten die erop kunnen wijzen dat je een vreemdganger aan de haak hebt geslagen.

Uitgebreide ondervraging

Voor het onderzoek werden 280 mensen uitgebreid ondervraagd over hun relatie. De deelnemers hadden een aantal belangrijke dingen met elkaar gemeen: ze waren allemaal in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, ongehuwd, kinderloos en hadden al minimaal een jaar een relatie. Ze kregen vragen voorgeschoteld over de staat van hun relatie – of ze gelukkig waren – maar ook over relatiestijl, familiegeschiedenis én of ze de intentie hadden om vreemd te gaan.

Deze signalen kunnen wijzen op vreemdgaan

Ouders die vreemdgaan

Een analyse van de antwoorden bracht volgens de wetenschappers vier belangrijke overeenkomsten aan het licht. Zo bleken deelnemers met ouders die zelf een affaire hadden gehad, eerder geneigd te zijn om vreemd te gaan. „Mensen kunnen onbewust het passief-agressieve gedrag van hun ouders overnemen”, zo leggen de onderzoekers uit. „Om de toekomst van hun relatie te beschermen, vermijden ze oprechte emoties, vooral negatieve gevoelens. Dat kan hen een gevoel van controle geven over gevoelens als wrok, teleurstelling en afwijzing.”

Deze strategie zorgt er volgens onderzoekers echter ook voor dat ze zich minder geliefd en tevreden voelen in hun relatie, omdat ze hun ware zelf en emoties niet aan hun partner kunnen laten zien. „Daardoor zijn ze vaak geneigd om buiten hun relatie op zoek te gaan naar bevestiging van hun eigenwaarde.”

Eerder zelf vreemdgegaan

Ook bleken deelnemers die eerder in een relatie waren vreemdgegaan, sneller geneigd het opnieuw te doen. De intentie om ontrouw te zijn, bleek het hoogst te zijn onder deelnemers die eerder al een keer een scheve schaats hadden gereden. Volgens onderzoekers is dit dan ook één van de belangrijkste waarschuwingssignalen dat jouw partner het in zich heeft om weer vreemd te gaan.

Hechtingsproblemen

Ook mensen die hechting uit de weg gaan – dus die het moeilijk vinden om emotionele of fysieke intimiteit aan te gaan – bleken sneller geneigd te zijn om vreemd te gaan. „Dat soort mensen vinden zelfredzaamheid heel belangrijk en voor hen kan ontrouw een manier zijn om zich onafhankelijk te blijven voelen in een serieuze relatie”, aldus de onderzoekers.

Het missen van seks en intimiteit

Tot slot blijkt ook het missen van seksuele intimiteit in een relatie, een belangrijk signaal te zijn. „Mensen die seksuele intimiteit en bevrediging missen in hun vaste relatie zijn relatie, zijn eerder geneigd om hun onvervulde seksuele behoeften buiten de relatie te voldoen. In plaats van het gesprek met hun partner aan te gaan, zoeken ze de seksuele nabijheid in een affaire.”

Conclusie wetenschappers

De onderzoekers hopen dat de resultaten kunnen helpen bij het opbouwen van relaties die gebouwd zijn op vertrouwen. „De bevindingen kunnen relatie- en gezinstherapeuten inzichten bieden om hun sessies aan te passen en zo het risico op ontrouw te verkleinen. Ook kan het ze helpen om individuen of stellen die kampen met ontrouw beter te ondersteunen.”

Nieuwsgierig wat er allemaal voor kan zorgen dat iemand overspel pleegt? In dit artikel geeft een gedragsbioloog meer duidelijkheid.

