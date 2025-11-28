Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel kans van slagen heeft jouw huwelijk? Volgens onderzoekers is dit een belangrijke voorspeller daarvan

We weten allemaal dat communicatie, respect en vertrouwen de basis vormen van een sterke relatie. Toch blijkt er nog een opvallende succesfactor te zijn: alcoholgebruik. Onderzoek wijst uit dat koppels met vergelijkbare gewoontes rond alcohol vaker een succesvol huwelijk hebben.

Onderzoekers van de Universiteit van Buffalo bestudeerden tientallen eerdere onderzoeken over de effecten van alcohol op relaties. En wat bleek? Stelletjes met vergelijkbare drinkgewoontes – of ze nu helemaal niet dronken of allebei regelmatig dronken – bleken over het algemeen een gelukkigere relatie te hebben dan koppels met verschillende drinkgewoontes. Vooral relaties waarin vrouwen veel drinken en mannen minder, blijken vaker stuk te lopen.

Het geheim van een gelukkig huwelijk

Eén van de belangrijkste studies die voor het onderzoek gebruikt is, is een studie uit 2012 waarin de alcoholconsumptiepatronen van stellen in Nieuw-Zeeland werd onderzocht. Uit de analyse bleek dat mensen die aangaven hetzelfde drinkpatroon te hebben als hun partner, de meest gelukkige huwelijken hadden.

Een ander onderzoek uit 2001 liet een vergelijkbaar resultaat zien. Voor het onderzoek, dat werd gepubliceerd in de Journal of Consulting and Clinical Psychology, werden 642 koppels geanalyseerd. Zowel mannen als vrouwen die in een relatie zaten waarin één iemand vaker of meer alcohol dronk dan de ander, waren minder gelukkig in hun huwelijk. Ook een later onderzoek door dezelfde onderzoekers wees uit dat verschillen in alcoholgebruik na afloop van tijd leiden tot minder tevredenheid in een huwelijk.

Uit een andere studie uit 2005 door de Universiteit van Buffalo bleek dat mannen en vrouwen die samen evenveel dronken, gelukkiger waren dan mensen die apart van elkaar evenveel dronken. Ook bleken verschillende drinkgewoonten het risico op een scheiding te vergroten. „Deze bevindingen suggereren dat alcoholgebruik mogelijk een grote rol speelt in de sociale contacten van een koppel en de interactie kan verhogen, waardoor de huwelijkstevredenheid toeneemt.”

Perceptie speelt belangrijke rol

De onderzoekers ontdekten ook dat de perceptie van het alcoholgebruik van een partner ook veel invloed heeft op de huwelijkstevredenheid. Als iemand denkt dat zijn of haar partner een zware drinker is – ongeacht het daadwerkelijke alcoholgebruik of de gevolgen daarvan – dan hangt dat samen met een lager geluksniveau binnen de relatie. Dat gold vooral voor mannen die hun vrouw als een zware drinker beschouwden, maar minder voor vrouwen die geloofden dat hun man zwaar dronk.

De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening bij het onderzoek. „Niet-overmatig alcoholgebruik, dat voornamelijk plaatsvindt als een stel samen is, kan een positief effect hebben op de relatie. Maar dat betekent niet per se dat vergelijkbare alcoholgewoontes gezond of functioneel zijn voor het hele gezin.”

