Faalverhaal: ‘Ik kreeg een schunnig appje van mijn schoonvader’

Van briljant plan tot totale misser: het gaat sneller dan je denkt. In Metro’s rubriek Faalverhaal lees je hoe goede bedoelingen ontaarden in gênante situaties, ongemakkelijke stiltes en hilarische flaters. Want gedeelde schaamte is halve schaamte.

Deze week: Dorine kreeg een wel heel ongemakkelijk appje van haar schoonvader.

Dezelfde naam

Dorine: „Ik ben 29 en al bijna tien jaar samen met mijn vriend. Zijn familie ken ik inmiddels net zo lang. We hebben samen kerstdiners overleefd, vakanties, verhuizingen en zelfs discussies over wie de afwas doet. Alles voelde ondertussen heel vertrouwd, alsof ik er altijd al bij hoorde. En juist daarom dacht ik nooit meer na over een klein detail: zijn moeder en ik heten allebei Dorine. Iets wat voorheen onschuldig leek, maar een halfjaar geleden toch zorgde voor een ongemakkelijk moment.

Mijn vriend en ik lagen samen scrollend in bed toen mijn telefoon pingde. Een appje: ‘Doe je je sexy ondergoed aan?’ Ik las het drie keer. Eerst dacht ik dat het weer zo’n idioot spam-bericht was, tot ik zag wie het stuurde. Mijn schoonvader.

Mysterie

Ik verstijfde en draaide mijn telefoon langzaam naar mijn vriend toe alsof het een bewijsstuk was in een moordzaak. Hij begon meteen te lachen, want – in tegenstelling tot mijzelf – had hij de puzzelstukjes wél in één keer gelegd: zijn moeder en ik hebben dezelfde naam. Ze was een weekend weg met vriendinnen en zou die avond thuiskomen. Mijn schoonvader had die ochtend waarschijnlijk zin in een warm welkom en dit bericht naar ‘Dorine’ willen sturen, maar het verkeerde contact aangetikt. Mysterie opgelost.

We besloten zijn vader verder niet te confronteren met z’n ietwat gênante misser en lieten het gaan. Tot zondag, toen we waren uitgenodigd om bij zijn ouders te komen eten. Want waar ik wilde doen alsof er niks aan de hand was, had mijn vriend duidelijk andere plannen. Halverwege het eten sloeg hij zijn vork neer en zei met een stalen gezicht tegen zijn vader: ‘Pap, pas op met die appjes, hè. Niet per ongeluk naar de verkeerde Dorine sturen.’

Schoonvader in shock

Zijn vader lachte ongemakkelijk, tot er een belletje ging rinkelen en hij langzaam knalrood werd. Hij klapte z’n handen voor z’n mond en stamelde richting mij: ‘Wat erg, dat was overduidelijk niet voor jou bedoeld, dat snap je wel toch?’

Ik stelde hem gerust en mijn vriend legde mijn schoonmoeder vervolgens uit wat er was misgegaan. Die kon niet ophouden met lachen. Ik lachte net zo hard mee. Want ja, gênant was het, maar het was ook een bewijs dat die twee na al die jaren nog steeds op z’n minst ondeugend samen zijn. En laten we eerlijk zijn: dat willen we toch allemaal op zo’n leeftijd?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

