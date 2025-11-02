Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze waarschuwde mijn vrouwelijke collega’s via een DM’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Dylan (31), die dacht een leuke, spontane vrouw te daten, tot hij ontdekte dat ze zijn vrouwelijke collega’s had gewaarschuwd hem met rust te laten.

„Ik was woest. Niet alleen omdat ze mijn privacy had geschonden, maar ook omdat ze me voor schut had gezet op mijn werk.”

Dylan (31): „Ik ontmoette Anouk in de sportschool. Ze was spontaan en had altijd een grote glimlach. We begonnen te kletsen bij de loopbanden en vanaf dat moment zagen we elkaar steeds vaker. Na een paar weken gingen we ook buiten de sportschool om afspreken. Ik vond haar echt geweldig. Ze was charmant, attent en leek oprecht geïnteresseerd in mijn leven.

Nogal jaloers

Toch merkte ik al snel dat ze nogal jaloers kon zijn. Als ik in de sportschool even met een andere vrouw praatte, puur vriendschappelijk, kreeg ik direct een boze blik. Ik lachte dat soort momenten nog weg, dacht dat het wel meeviel. Iedereen heeft weleens een onzeker moment, toch? Maar die momenten werden steeds frequenter.



Het ging pas echt mis toen ze hoorde dat ik veel vrouwelijke collega’s heb. Ik werk in een marketingteam waar het merendeel van de mensen vrouwen zijn. Voor mij totaal normaal, maar voor Anouk blijkbaar een ramp. Ze vroeg constant met wie ik lunchte, of ik met iemand appte, of er meer speelde. Ik probeerde haar gerust te stellen, maar het leek niet te helpen.

DM’s

Op een dag werd ik op kantoor aangesproken door een collega. Ze zei: ‘Eh, Dylan… ik kreeg een nogal apart bericht van iemand die zegt dat ze je vriendin is.’ Ik begreep eerst niet wat ze bedoelde, tot ze me haar telefoon liet zien. In haar Instagram DM’s stond: „Je blijft uit de buurt van Dylan, want hij is van mij.”

Ik dacht eerst dat het een grap was. Maar toen bleek dat nog twee collega’s precies zo’n bericht hadden gekregen, allemaal van Anouk. Ze had mijn collega’s blijkbaar één voor één opgezocht via mijn Instagram en ze gewaarschuwd mij met rust te laten. Ik schaamde me kapot.

Bedreigd voelen door collega’s

Toen ik haar ermee confronteerde, deed ze eerst alsof ze van niets wist. Maar toen ik haar de screenshots liet zien, gaf ze het toe. Ze zei dat ze zich bedreigd voelde en dat ze alleen maar wilde voorkomen dat ik iets zou doen waar we spijt van kregen. Dat was voor mij de druppel.



Ik was woest. Niet alleen omdat ze mijn privacy had geschonden, maar ook omdat ze me voor schut had gezet op mijn werk. Wat moesten mijn collega’s wel niet denken? Ik wilde zo’n vriendin niet hebben. Ze probeerde nog uit te leggen dat het uit liefde was, maar voor mij was dat allang geen liefde meer. Dit was gewoon gestoord gedrag. Ze vond me maar overdreven reageren, maar ik was er zeker van dat het beter was om hiermee te stoppen. En snel ook.”

