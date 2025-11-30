Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij was mijn verjaardag straal vergeten’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Anouska (36), die er na vijf maanden relatie achter kwam dat haar vriend haar verjaardag compleet was vergeten. „Ik probeerde mezelf te vertellen dat hij misschien nog sliep of druk bezig was, maar ergens begon een naar gevoel op te komen.”

Anouska (36): „We waren vijf maanden samen en mijn vriend wist dondersgoed wanneer mijn verjaardag was. We hadden het er namelijk meerdere keren uitgebreid over gehad. Ik had hem ook verteld dat ik nooit groot uitpakte: ik vond het juist heerlijk om gezellig een dagje weg te gaan. Twee weken voor mijn verjaardag vroeg hij nog: ‘Wat wil je op je verjaardag doen?’ Ik zei dat ik het nog niet wist, maar dat een leuk dagje weg perfect zou zijn. Op dat moment leek alles normaal.

De dag voor mijn verjaardag

Een dag voor mijn verjaardag zei hij ineens dat hij de volgende dag met zijn vrienden iets leuks ging doen. Ik dacht dat het een grapje was en verwachtte juist een verrassing later op de dag. Dus ik zei niets en hoopte dat hij iets speciaals in petto had. De avond van tevoren was ik een beetje zenuwachtig. Zou hij mij ophalen? Gingen we ergens lekker lunchen of iets anders leuks gaan doen?

De ochtend brak aan en ik kreeg geen berichtje. Normaal stuurde hij in de ochtend altijd wel iets, al was het maar een ‘goedemorgen’. Ik probeerde mezelf te vertellen dat hij misschien nog sliep of druk bezig was, maar ergens begon er een naar gevoel op te komen. In de middag had ik nog steeds geen berichtje of belletje gehad. Mijn verwachtingen voor de dag begonnen langzaam in elkaar te zakken. Ik voelde me teleurgesteld, maar probeerde dat nog te negeren. Wie weet kwam hij alsnog met een leuke verrassing.

Leuke dag met vrienden

Pas de volgende dag belde hij mij op. Hij begon direct enthousiast te praten over de leuke dag met zijn vrienden. Toen ik voorzichtig zei: ‘Weet je nog dat het gisteren mijn verjaardag was?’, deed hij alsof het niets bijzonders was. Laconiek zei hij: ‘Oh ja, dat is waar ook. Nou ja, dan vieren we het komend weekend toch?’ Mijn mond viel open. Ik voelde me genegeerd en totaal niet gewaardeerd.

Daarna voelde ik een mix van boosheid, teleurstelling en verdriet. Ik had vijf maanden lang geprobeerd hem te vertrouwen en een band op te bouwen, maar dit moment maakte me duidelijk dat hij eigenlijk nauwelijks aandacht voor mijn gevoelens had. Het voelde belachelijk dat iemand zo laconiek kon reageren op een vergeten verjaardag. Ik huilde een paar uur en probeerde vervolgens rationeel na te denken: wil ik met zo iemand zijn?

Wake-up call

Het deed pijn, maar het was ook een wake-up call. Mijn nieuwe levensjaar begon voor mij met een duidelijke keuze: deze relatie was voorbij. Sindsdien laat ik me zéker niet meer voor de gek houden door iemand die denkt dat mijn gevoelens optioneel zijn.”

