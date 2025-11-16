Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze deed alsof ze zwanger was om me aan haar te binden’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Tyson (30), die dacht vader te worden, maar er later achter kwam dat zijn ex alles had verzonnen. „Ze had alles verzonnen. De test was niet van haar, ze had de foto online gevonden.”

Tyson (30): „Mijn ex en ik waren een half jaar samen. In het begin was het leuk, maar na een tijdje kregen we steeds vaker ruzie. We waren gewoon te verschillend. Zij wilde alles samen doen en ik had juist ook behoefte aan ruimte. Na veel nadenken besloot ik dat het beter was om de relatie te beëindigen. Het was geen makkelijke keuze, maar ik wist dat dit niet de toekomst was die ik wilde.

Positieve zwangerschapstest

Een week later kreeg ik ineens een bericht van haar. Een foto van een positieve zwangerschapstest, met daaronder: ‘We moeten praten.’ Mijn hart sloeg over. Alle rationele gedachten verdwenen meteen. Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen. Mijn ouders zijn gescheiden en dat was als kind niet altijd makkelijk, dus ik wist zeker dat ik dat niet wilde doorgeven. Als zij zwanger was, dan zou ik er zijn, of de relatie nou werkte of niet.

We spraken weer vaker af. Ze deed alsof ze blij was dat ik voor haar en de baby koos. Ook ik probeerde echt mijn best te doen. Ik ging mee naar afspraken, hielp met eten koken en dacht zelfs na over kindernamen. Toch voelde er iets niet goed. Ze was ontwijkend als ik vroeg naar komende echo’s of controles. De 10 weken-echo plande ze precies op een moment dat ik absoluut niet weg kon van werk. Dat vond ik vreemd, maar ik probeerde begripvol te blijven.

Naar de verloskundigenpraktijk

Toen ze vertelde dat ze bijna 12 weken zwanger was en weer een echo had, besloot ik haar te verrassen. Ik nam vrij van werk en reed rechtstreeks naar de verloskundigenpraktijk, waar ze zei dat ze een afspraak had. Toen ik binnenkwam, wist niemand daar iets van een afspraak met haar. Ze stond niet in het systeem, niemand kende haar naam. Mijn hart zakte in mijn schoenen.

Ik belde haar meteen. Eerst nam ze niet op, daarna stuurde ze een berichtje: ‘Waar bemoei je je mee?’ Een paar uur later, toen ik haar eindelijk aan de lijn kreeg, moest ze met de billen bloot. Ze brak. Ze had alles verzonnen. De test was niet van haar, ze had de foto online gevonden. Ze zei dat ze me zo graag terug wilde dat ze niet wist hoe ze het anders moest doen. Daarom zei ze maar dat ze zwanger was.

Alles gebaseerd op een leugen

Ik was zó verbijsterd dat ik even niets kon zeggen. Ik voelde me bedrogen, maar ook intens verdrietig. Wie verzint zoiets? Hoe kun je zomaar zeggen dat je zwanger bent? Het duurde weken voordat ik echt kon geloven dat het allemaal nep was geweest. Al die gesprekken en plannen: het was allemaal gebaseerd op een leugen.

Achteraf besef ik dat haar gedrag eerder al signalen gaf: overdreven afhankelijk, bang om me kwijt te raken en constant bevestiging zoeken. Toch had ik nooit gedacht dat iemand zó ver zou gaan. Het heeft best wel een tijdje geduurd voordat ik me weer goed voelde. Maar een nieuwe vriendin? Nee, de komende tijd even niet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

