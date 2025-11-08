Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dagboek van een gescheiden moeder: ‘Mijn ex-schoonmoeder weigert te geloven dat het voorbij is’

In Dagboek van een gescheiden moeder volgt Sara (36) haar weg door de wirwar van co-ouderschap, huilmomenten, twijfel en kleine overwinningen. Want een relatie beëindigen is één ding, maar een kind (7) opvoeden met je ex? Dat is misschien wel de grootste uitdaging van allemaal.

Hoofdstuk 3: hoe deal je met een ex-schoonmoeder die doet alsof de scheiding nooit is gebeurd?

Cadeaus

Sara: „Ze belt nog steeds op mijn verjaardag. Stuurt appjes met hartjes en eindigt elk bericht met: ‘Doe je de groeten aan mijn zoon?’ Best vreemd, want haar zoon is niet meer mijn man. En toch voelt het niet goed om haar te negeren.

Na de scheiding dacht ik dat het contact vanzelf zou verwateren. Natuurlijk is ze nog altijd oma van mijn zoon en zal ze een rol blijven spelen in mijn leven, maar niet meer op de manier van vroeger, dacht ik. Zij dacht daar anders over. Ze blijft cadeaus brengen, blijft vragen of we nog eens ‘gezellig’ met z’n drieën komen eten en blijft doen alsof de breuk iets tijdelijks is. Alsof we elk moment weer aan de keukentafel kunnen aanschuiven en doen alsof er niets gebeurd is.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

De eerste keer dat ze langskwam na de scheiding, had ze een pan soep bij zich. ‘Je ziet er zo mager uit’, zei ze, terwijl ze haar jas niet eens uittrok. Mijn zoon sprong in haar armen en zij keek me aan met die blik die ik nog kende van vroeger: half medelijden, half verwijt. Alsof ik iets had stukgemaakt wat zij had opgebouwd.

Verlies

En ergens snap ik het. Voor haar is het ook een verlies. Niet alleen haar zoon die ergens anders woont, maar het hele ritueel eromheen: de weekenden, de verjaardagen, de vanzelfsprekende plek aan tafel elke donderdagavond als we met z’n allen kwamen eten. Het is er allemaal niet meer en zij kan dat maar moeilijk accepteren.

Afgelopen zondag stond ze weer voor de deur, met een tasje in haar hand. ‘Voor mijn kleinzoon’, zei ze, terwijl ze haar jas opnieuw aanhield. In het tasje zaten een boek, een trui en een foto van ons drieën, van toen we nog een compleet gezin waren. Ingelijst met een zilveren rand.

‘Gescheiden of niet, je blijft altijd oma’

Ik pakte haar hand. ‘Gescheiden of niet, je blijft altijd oma’, zei ik. ‘Dat verandert nooit. Maar het is goed als we allemaal een beetje ruimte maken voor hoe het nu is.’ Ze knikte met tranen in haar ogen. Voor het eerst voelde ik dat ik ook háár de ruimte moet geven om te rouwen. Want zij verliest na twintig jaar niet alleen een schoondochter, maar ook een stukje familie. En misschien is dat wel het moeilijkste aan scheiden: dat de breuk verder gaat dan twee mensen. En dat ook zij moet leren hoe je afscheid neemt van iets wat nog steeds voelt als thuis.”

