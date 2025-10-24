Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo verbeter je je relatie in één minuut per dag

Grote gebaren en romantische uitjes zijn leuk, maar wat een relatie écht sterk houdt, zit vaak in de kleine momenten. Volgens psycholoog Mark Travers kun je je relatie al verbeteren met één minuut per dag.

Een minuut waarin je allebei even stopt met wat je doet, elkaar echt aankijkt en volledig aanwezig bent.

Kleine rituelen, grote impact

Een relatie groeit niet van een bos bloemen af en toe, maar van herhaalde, betekenisvolle momenten waarin je laat merken: ik zie je, je bent belangrijk voor mij. Travers beschrijft hoe een dagelijks ritueel van slechts één minuut kan zorgen voor meer verbondenheid en emotionele veiligheid.

Het idee is simpel, beschrijft de psycholoog op Psychology Today: maak elke dag 60 seconden vrij om elkaar volledige aandacht te geven, zonder telefoon, haast of afleiding. Wat je in die minuut doet, mag je zelf invullen. Travers heeft wel een aantal voorbeelden:

Een knuffel van een minuut na een lange werkdag. Onderzoek laat zien dat zelfs twintig seconden knuffelen het stresshormoon cortisol verlaagt en het knuffelhormoon oxytocine verhoogt.

Een moment van dankbaarheid voor het slapengaan, waarin jullie allebei iets noemen wat je waardeerde die dag. Dat verschuift de sfeer van kritiek naar waardering.

Een stil ritueel kan ook, zoals hand in hand zitten of samen ademhalen. Soms zeggen stilte en aanraking meer dan woorden.

Wat je kiest, maakt minder uit dan het feit dát je kiest om dagelijks contact te maken.

Hoe één minuut echt verschil maakt

Misschien klinkt het te klein om effect te hebben, maar volgens Travers en relatiewetenschapper John Gottman is dat precies de kracht. Kleine, positieve interacties vormen de emotionele bankrekening van een relatie.

Elke keer dat je bewust verbinding maakt, doe je een ‘storting’. Negatieve momenten, zoals ruzies of afstand, zijn de ‘opnames’. Het zogezegd één-minuut-ritueel garandeert minimaal één positieve ‘storting’ per dag.

Zo maak je er een gewoonte van

Een nieuw ritueel volhouden is makkelijker als je het koppelt aan iets wat je toch al doet. Travers raadt aan het moment te verbinden aan een bestaande routine, zoals na het tandenpoetsen of vlak voor het slapen.

Belangrijk is vooral: houd het luchtig. Niet elke minuut hoeft diep of ontroerend te zijn. De kracht zit in de herhaling, niet in perfectie. En zelfs op drukke dagen geldt: sla die ene minuut niet over.

Het doel is simpel, maar waardevol. Laten zien dat jullie verbinding geen toeval is, maar een keuze die je elke dag opnieuw maakt. Soms is 60 seconden samen precies wat je nodig hebt om elkaar niet kwijt te raken tussen werk, telefoons en verplichtingen.

