Opgebiecht: ‘Ik vertel anderen niet dat ik in relatietherapie zit’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Minou (44) en haar man zitten in relatietherapie, maar dat vertelt ze uit schaamte niet aan anderen.

Minou: „Mijn man en ik waren altijd zo’n stel waarvan mensen zeiden: ‘Jullie hebben het echt goed samen.’ En dat was ook zo. We hebben samen de wereld over gereisd, konden altijd met elkaar lachen en waren simpelweg stapelgek op elkaar. Gebeurde er iets geks, grappigs of verdrietigs in mijn leven? Dan wilde ik het hem als eerste vertellen – hij was mijn veilige haven.

Relatietherapeut

En nu, ruim vijftien jaar later, zitten we elke twee weken tegenover een relatietherapeut. Omdat we langs elkaar heen leven en bonje hebben over de futielste zaken. Omdat we botsen in het ouderschap – dat is een soort eindeloze to-do-lijst die we afvinken zonder elkaar nog echt te zien. Maar ook gewoon omdat het anders niet meer lukt tussen ons, ben ik bang.

Wat ook meespeelt: we zijn gewoon héél verschillend. Hij is rustig, ik ben fel. Hij denkt na, ik flap het eruit. Vroeger vond ik dat leuk. Dan zei ik tegen familie en vrienden trots dat we elkaar aanvulden. Maar inmiddels vind ik zijn traagheid frustrerend en vindt hij mij waarschijnlijk explosief. Relatietherapie dus en niemand die er iets van af weet. Ik hou het niet bewust geheim. Of nou ja, misschien ook wel. Want dan moet ik met de billen bloot en vertellen dat we er niet meer uitkomen, samen. Er heerst voor mijn gevoel ook nog steeds een taboe op – het voelt in elk geval een soort van gênant aan.

Tranen niet bedwingen

Dus hou ik mijn mond erover en zeg ik dat alles prima gaat, als mensen naar mij of mijn man vragen. Eén vriendin weet er in bepaalde mate van af, omdat het me een keer hoog zat en ik mijn tranen niet kon bedwingen, maar ik spreek haar er zeker niet dagelijks of wekelijks over.

Overigens was ik wel degene die het initiatief nam voor de therapie. Kijk, we zijn al jaren samen en ik wilde gewoon niet nóg verder van elkaar afdrijven, zonder iets geprobeerd te hebben. Ook vanwege onze drie kinderen – de jongste is nog maar 6. Want onder al die frustraties zit ook heus nog wel liefde. Gelukkig stond mijn man ervoor open, al is hij over het algemeen wel sceptisch over therapie.

Diepe hoop

Of we het gaan redden? Ik heb echt geen idee. Ik merk nog niet echt verschil, al is het wel prettig dat we compleet over elkaar kunnen leeglopen tegenover een buitenstaander, die alles objectief bekijkt. Maar zolang ik niet weet waar we over een paar maanden – of misschien wel pas over een jaar – staan, vertel ik het niet aan anderen. Eerst maar eens zien of deze gesprekken iets opleveren en of we elkaar nog een beetje terug kunnen vinden. Diep van binnen hoop ik het wel, dat we dit nare hoofdstuk kunnen afsluiten en weer verder kunnen gaan, maar dan wel met frisse moed.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

