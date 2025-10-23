Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het volgen van dit dieet zou een positieve invloed hebben op je seksleven

Veel mensen die een bepaald dieet volgen, doen dat om af te vallen of simpelweg om gezond(er) te zijn. Maar wist je dat een dieet ook een grote invloed kan hebben op de kwaliteit van je seksleven? Nieuw onderzoek toont aan dat het volgen van het mediterrane dieet je seksleven aanzienlijk kan verbeteren. Hoe dat precies zit, leggen we je hier uit.

Het mediterrane dieet wordt al heel lang geprezen vanwege de vele gezondheidsvoordelen die het zou bieden. Zo is bekend dat mensen die dat dieet volgen, een langere levensverwachting hebben. Ook zouden ze minder kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten én zou het dieet de klachten van mensen met diabetes aanzienlijk kunnen verminderen.

Waar bestaat een mediterraans dieet uit?

Mediterraans eten wordt vooral gegeten in Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland, maar ook steeds meer mensen in andere landen volgen dit dieet. Een mediterraans bestaat uit eenvoudige maaltijden met verse, onbewerkte producten. Denk aan:

Veel groenten en fruit

Veel noten, zaden en peulvruchten, zoals bruine bonen en linzen

Olijfolie in plaats van boter

Vis en kip

Volkoren producten, zoals volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst

Weinig rood vlees, eieren en zuivel

Dieet kan positieve invloed hebben op seksleven

Het mediterrane dieet blijkt ook een voordeel te hebben dat nog vrij onbekend is. Uit een publicatie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Nutrition, blijkt namelijk dat het een positieve invloed kan hebben op je seksleven. Chinese onderzoekers namen 31 studies onder de loep en concludeerden dat het mediterrane dieet zorgt voor een sterkere bekkenbodem en daardoor ook voor een betere seksuele gezondheid. Ook zou het dieet incontinentieklachten verminderen.

Mensen die juist heel ongezond eten – een dieet rijk aan geraffineerde koolhydraten, verzadigde vette en ultrabewerkte voedingsmiddelen – lopen een verhoogd risico op bekkenbodemdisfunctie (PFD), wat een verzamelnaam is voor aandoeningen die worden gekenmerkt door zwakke of beschadigde bekkenbodemspieren, waaronder seksuele disfunctie en incontinentie.

Veel mensen die kampen met incontinentie en bekkenproblemen ervaren pijn tijdens de seks en moeilijkheden bij het klaarkomen. Zij krijgen vaak het advies om fysiotherapie te volgen of veel kegeloefeningen te doen, terwijl de rol van voeding vaak over het hoofd wordt gezien.

‘Cruciale rol bij erecties’

En dat is zonde, zo benadrukken de onderzoekers. „De unieke samenstelling van het mediterrane dieet – rijk aan olijfolie, noten en polyfenolen – verbetert namelijk ook direct de endotheliale stikstofoxideproductie, wat een cruciale rol speelt bij erecties.” Daarnaast speelt gewichtsverlies – dat vaak komt kijken bij een mediterraan dieet – ook een belangrijke rol als het gaat om de invloed op je seksleven. Overgewicht verhoogt namelijk de intra-abdominale druk, waardoor de bekkenbodemspieren en blaas worden belast. Dat zorgt weer voor meer ongemak en pijn tijdens de seks.

