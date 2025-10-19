Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze deed alsof ze niet jaloers was, maar checkte iedere dag mijn telefoon’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Markos (38), die erachter kwam dat zijn vriendin hem niet vertrouwde en dagelijks stiekem door zijn telefoon ging. „Het frustrerende was: ik had helemaal niks te verbergen.”

Markos (38): „Yvette en ik waren negen maanden samen. Ze presenteerde zich altijd als heel relaxed: ze vond jaloezie maar kinderachtig en zei vaak dat vertrouwen de basis van een relatie was. Ik dacht in het begin dat ik met haar echt de jackpot had gewonnen. Er was geen drama en geen onzekerheid, ze was gewoon volwassen.

Stiekem in telefoon

Maar na een paar maanden begonnen me toch wat dingen op te vallen. Iedere keer als ik ging douchen en daarna mijn telefoon weer pakte, stond er iets anders open. Een WhatsApp-gesprek dat ik al had weggeklikt, een app die ik niet zelf had geopend, of juist berichten die opeens al gelezen waren. Eerst dacht ik dat ik zelf misschien onoplettend was. Maar hoe vaker het gebeurde, hoe duidelijker het werd: Yvette keek stiekem in mijn telefoon. Het kon niet anders.



Het frustrerende was: ik had helemaal niks te verbergen. Mijn contacten waren gewoon vrienden, collega’s en inderdaad ook een paar vrouwen, maar nooit in een context die verkeerd geïnterpreteerd kon worden. Toch kon ik aan haar acties merken dat ze me niet vertrouwde. Dat gevoel vrat aan me, want hoe kun je een gezonde relatie hebben als iemand elke avond je telefoon doorspit, alsof je een verdachte bent?

Ze gaf het toe

Tijdens een heftige ruzie, zo’n twee maanden later, kwam het uiteindelijk ter sprake. Ik confronteerde haar ermee en ze gaf het toe. Ze zei dat ze het niet kon laten, omdat ze mij nooit helemaal kon vertrouwen. ‘Met al die vrouwelijke vriendinnen en collega’s, wie weet wat jij allemaal uitspookt’, beet ze me toe. Ik stond perplex. Ik dacht altijd dat we open en eerlijk waren, maar in plaats daarvan leefde ik met iemand die constant bewijs zocht voor dingen die er helemaal niet waren.

Op dat moment kon ik maar één ding concluderen: dit wilde ik niet. Ik wilde met iemand zijn die me vertrouwt, die niet iedere dag door mijn telefoon hoeft te scrollen om zich gerust te stellen. Ik legde haar uit dat jaloezie een relatie kapot kan maken en dat vertrouwen de basis is. Maar Yvette zag dat anders. Ze vond dat ik haar onzekerheid maar moest accepteren en was niet van plan om ook maar iets te veranderen. Voor mij was dat de druppel.

Opluchting

We zijn kort daarna uit elkaar gegaan. Het was pijnlijk, maar ook een opluchting. Sindsdien weet ik: liever een partner die eerlijk zegt dat ze soms onzeker is, dan iemand die doet alsof ze relaxed is, maar in werkelijkheid stiekem je telefoon napluist. Vertrouwen moet je voelen, niet afdwingen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

