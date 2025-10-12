Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze gooide mijn spullen na een meningsverschil van vier hoog naar beneden’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Jan-Pieter (38), die na een meningsverschil moest meemaken hoe zijn spullen van vier hoog naar beneden werden gegooid. „Voor ik doorhad wat ze van plan was, nam ze mijn spullen mee naar het balkon.”

Jan-Pieter (38): „Bianca en ik waren drie maanden samen. In die korte tijd hadden we elkaar bijna dagelijks gezien en ik had al wat spullen bij haar liggen: wat kleding, twee boeken, mijn laptop en wat opladers. Bianca was energiek en grappig, maar ook erg pittig. In het begin vond ik dat wel grappig, maar achteraf was ze eigenlijk gewoon een tikkende tijdbom.

Niet belangrijk genoeg

Een dag nadat we drie maanden samen waren, kregen we een groot meningsverschil. Ik had namelijk een berichtje van haar gemist omdat ik met vrienden voetbal aan het kijken was. Toen ik twee uur later bij haar thuiskwam, vroeg ze direct waarom ik haar had genegeerd. Vond ik haar niet belangrijk genoeg? Ik probeerde rustig uit te leggen dat mijn telefoon gewoon in mijn jas zat, maar dat hielp niet. Ze werd steeds bozer en bozer. Binnen tien minuten escaleerde het helemaal. Ik snapte er niets van.

Opeens stormde ze naar haar slaapkamer, waar ik wat spullen van mij op een plank had liggen. Voor ik doorhad wat ze van plan was, nam ze mijn spullen mee naar het balkon. ‘Dan hoef je je hier in ieder geval niet meer thuis te voelen’, riep ze. Voor ik iets kon zeggen, vloog mijn spijkerbroek naar beneden, gevolgd door mijn boeken. Even later kletterde de oplader van mijn laptop op de stoep. Alles vanaf vier hoog. Gelukkig kon ik mijn laptop nog net op tijd uit haar handen trekken, anders had ze die ook naar beneden gegooid.

Gevaar

Ik wist niet wat ik zag. Het was een wonder dat er niemand geraakt werd, want normaal lopen daar continu mensen en rijden fietsers voorbij. Mijn hart bonkte in mijn keel, niet eens om mijn spullen, maar om het gevaar.

Toen de laatste trui naar beneden dwarrelde, keek Bianca me met vuur in haar ogen aan en zei: ‘Zo, nu heb ik alles van jou het huis uit.’ Op dat moment viel er bij mij een kwartje. Dit was geen pittig karakter of een normale driftbui, dit was gewoon gevaarlijk en respectloos. Als iemand zo reageert na een meningsverschil, wat gebeurt er dan na een écht probleem?

Gewonnen

Ik ben direct naar beneden gegaan om mijn spullen van de stoep te rapen. Terwijl ik alles bij elkaar zocht, keek ik omhoog en zag ik haar staan, met haar armen over elkaar alsof ze had gewonnen. Ik wist toen: dit is geen vrouw met wie ik een toekomst kan opbouwen. Ik ben toen snel naar mijn eigen huis gegaan en heb haar overal geblokkeerd. Als ik eraan terugdenk, krijg ik er nog rillingen van.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties