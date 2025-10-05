Ex-treem gênant: ‘Hij zette na een grote ruzie gelijk zijn Tinder weer aan’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Fleur (28), die ontdekte dat haar vriend Thomas na een grote ruzie meteen weer actief was op Tinder. „Hij had al meerdere afspraken staan met verschillende vrouwen en de gesprekken waren duidelijk flirterig.”

Fleur (28): „Ik was een half jaar samen met Thomas. In het begin leek alles geweldig: de dates en de spontane weekendjes weg. Ik voelde een klik die ik zelden had gevoeld. Maar na een halfjaar kregen we een enorme ruzie over iets kleins dat volledig uit de hand liep.

Het bericht van een vriendin

Een week later dacht ik dat alles weer goed was. We hadden gepraat, excuses aangeboden, en het leek alsof we er samen sterker uit waren gekomen. Totdat een vriendin appte: ‘Fleur, ik zag Thomas gisteravond swipen op Tinder… midden in de kroeg!’ Mijn hart sloeg meteen over. Hoe kon hij dat doen, net nadat we een grote ruzie hadden bijgelegd? Mijn gedachten raasden door elkaar: had hij al die tijd gelogen? Had hij dit soort dingen vaker gedaan?

Diezelfde avond sprak ik hem erop aan. Hij probeerde eerst te ontkennen en zei dat het maar voor de lol was en dat hij niets serieus deed. Maar toen ik zijn telefoon uit zijn hand pakte en zijn berichten checkte, bleek het allesbehalve onschuldig. Hij had al meerdere afspraken staan met verschillende vrouwen van Tinder en de gesprekken waren duidelijk flirterig. Mijn gevoel van vertrouwen stortte in elkaar.

Betrapt

Het was alsof alles wat we hadden gedeeld voor hem niets meer waard was zodra er spanning ontstond. Ik voelde me bedrogen, vernederd en ongelooflijk boos tegelijk. Ik probeerde rustig te blijven terwijl ik hem ondervroeg. Hij mompelde wat excuses, maar zijn ogen verraadden dat hij wist dat hij betrapt was. Elke poging om zijn gedrag goed te praten klonk ongeloofwaardig. Het besef dat iemand die je een halfjaar lang elke dag hebt gesproken, zulke achterbakse acties kan uitvoeren, deed ontzettend veel pijn.

Ik wist meteen dat dit de grens was. Vertrouwen is de basis van een relatie, en het idee dat Thomas na een ruzie meteen naar andere opties op zoek ging, kon ik niet verdragen. Ik beëindigde de relatie nog diezelfde avond, voordat ik nog meer tijd en emotie stopte in iemand die nooit volledig aanwezig was.

Opluchting en teleurstelling wisselden elkaar af

In de weken daarna wisselden opluchting en teleurstelling elkaar af. Het deed echt pijn om te beseffen dat iemand met wie je een halfjaar lief en leed hebt gedeeld, zo snel kan omslaan. Maar ook hiervan heb ik weer veel geleerd. In de toekomst zal ik iemand waarschijnlijk nooit meer zo snel vertrouwen.”

