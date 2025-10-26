Ex-treem gênant: ‘Ze gaf me voor mijn verjaardag een boek uit haar kerstpakket’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Giovanni (31), die nog steeds niet kan geloven wat zijn ex hem cadeau deed voor zijn verjaardag. „Ze was blijkbaar vergeten dat ik naast haar stond toen ze haar kerstpakket uitpakte.”

Giovanni (31): „Anouk en ik waren een klein jaar samen toen mijn verjaardag eraan kwam. Ik ben helemaal niet materialistisch ingesteld, maar ik vind het wel leuk als iemand moeite doet om iets persoonlijks te bedenken. Je hoeft me geen dure cadeaus te geven, maar een kaart met een lieve boodschap of een cadeautje waarvan je merkt dat er aandacht in zit, waardeer ik enorm. Daarom keek ik best uit naar mijn verjaardag met Anouk. Ik dacht: we hebben het leuk samen, ze kent me inmiddels goed, dit wordt vast iets bijzonders.

Boek uit kerstpakket

Op de dag zelf kwam ze met een keurig ingepakt cadeautje. Ik maakte het open en zag een boek. In eerste instantie dacht ik nog: oké, leuk, ik hou van lezen. Maar toen ik de kaft bekeek, begon er een belletje te rinkelen. Dit was niet zomaar een boek, dit was exact dat boek dat in een kerstpakket van haar werk zat. Ik herinnerde me nog goed dat ze het niks vond: ze bladerde er vluchtig doorheen en zei letterlijk: ‘Niks voor mij’. Ze had het daarna in haar kast gelegd. En nu… Nu kreeg ik het alsof het een zorgvuldig uitgezocht verjaardagscadeau was.



Ik keek haar aan en vroeg voorzichtig: ‘Heb je dit speciaal voor me gekocht?’ Ze knikte zelfverzekerd en zei: ‘Ja, natuurlijk, ik dacht meteen dat dit bij jou paste.’ Ik kon bijna mijn lach niet inhouden, want ik wist 100 procent zeker dat dit gewoon het kerstpakketboek was. Ze was blijkbaar vergeten dat ik naast haar stond toen ze haar kerstpakket uitpakte.

Toen ik haar er voorzichtig aan herinnerde dat ze dit boek zelf had gekregen rond kerst, zag ik haar gezicht rood worden. Ze hakkelde iets als: ‘Nou ja, het is toch zonde om het weg te gooien. En jij leest veel meer dan ik.’ Alsof dat de bedoeling was van een verjaardagscadeau: doorgeefluik spelen voor spullen die je zelf niet wil.

Rode vlag

Het ging mij niet om dat ene boek, maar om haar actie. Het voelde alsof ze er nul moeite in had gestoken. Geen kaartje erbij en geen persoonlijke touch, echt helemaal niets. Terwijl ik voor haar verjaardag wél weken had rondgekeken naar iets waar ze blij van zou worden. En toen ik erover nadacht, merkte ik eigenlijk op dat dit niet de eerste keer was dat ze zo gierig deed. Ik betaalde altijd de rekening in restaurants, zij vergat steevast haar portemonnee als we naar de bioscoop gingen en ze mopperde als ik voorstelde om een weekendje weg te boeken. Dat boek was niet alleen een slecht cadeau, het was een rode vlag die ik veel te lang had genegeerd.

Een maand later heb ik de relatie beëindigd. Het boek was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Als iemand niet eens de moeite neemt om iets kleins, iets échts voor je verjaardag te bedenken, wat kun je dan in de toekomst verwachten?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

