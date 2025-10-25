Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dagboek van een gescheiden moeder: ‘Hoe vertel je je kind dat papa en mama uit elkaar gaan?’

In Dagboek van een gescheiden moeder volgt Sara (36) haar weg door de wirwar van co-ouderschap, huilmomenten, twijfel en kleine overwinningen. Want een relatie beëindigen is één ding, maar een kind opvoeden met je ex? Dat is misschien wel de grootste uitdaging van allemaal.

Hoofdstuk 1: het gesprek dat je nooit met je kind hoopt te voeren.

Geen wrok

„16 was ik, toen ik hem compleet over m’n oren een eerste kus gaf bij het fietsenhok. En nu zaten we twintig jaar later op de bank onze tranen weg te slikken omdat we op het punt stonden onze 7-jarige zoon te vertellen dat papa en mama gaan scheiden. Ik kon het niet meer. Niet eens omdat een van ons was vreemdgegaan of omdat er iets verschrikkelijks was gebeurd, maar simpelweg omdat we na het ouderschap andere mensen waren geworden, waardoor de puzzel niet meer paste. Geen wrok, geen schuldige om boos op te zijn en geen knallende ruzies om een scheiding te rechtvaardigen: alleen verdriet. En dat maakte dit alles misschien nog wel moeilijker.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

We hadden dit gesprek wekenlang uitgesteld. Want eerlijk is eerlijk, hiervoor is nooit een juist moment. En bovendien: hoe vertel je zoiets tegen een kind dat nog gelooft dat liefde altijd blijft? Dag en nacht had ik de voorbeeldzinnen van opvoedwebsites geoefend. ‘Papa en mama houden nog steeds van jou, maar niet meer van elkaar.’ Of ‘Je krijgt straks twee huizen, maar we blijven altijd je ouders.’ Maar hoe vaak ik ze ook herhaalde, het klonk nooit goed. Te zakelijk, te bedacht – alsof het niet over ons ging, maar over een vage kennis.

‘Papa en mama zijn niet meer verliefd’

En toen was het moment daar. Onze zoon zat tussen ons in met een half glas ijsthee in z’n hand. We hadden afgesproken om het simpel te houden. Geen hysterisch gedoe of drama, maar gewoon kort en duidelijk: ‘Papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar, dus papa krijgt een eigen huisje. Maar wij zullen altijd jouw papa en mama blijven. We houden heel veel van jou. Samen blijven we altijd voor jou zorgen.’

Ik hoorde mezelf praten op de automatische piloot en na de tweede zin barstten mijn ex en ik in tranen uit. Maar onze zoon? Die bleef opvallend koel. En toen zei hij zonder enige schroom: ‘Mag ik dan ook twee keer mijn verjaardag vieren?’ Het was zó onverwacht dat ik eerst niet wist of ik moest lachen of huilen. Hij glimlachte op zijn beurt breed, alsof hij net een geniale oplossing had bedacht voor een probleem dat volwassenen al jaren bezighield. ‘Ik ga dit morgen in de kring vertellen!’

Denken in mogelijkheden

Op dat moment voelde alles lichter. Want terwijl mijn wereld leek in te storten, herschikte hij die van hem op zijn eigen manier. En ik dacht: misschien is dat precies hoe we er ook als volwassenen naar zouden moeten kijken. Niet denken in problemen, maar in mogelijkheden. We kunnen nog veel van een kind leren.”

Vorige Volgende

Reacties