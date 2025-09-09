Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen waarderen lieve daden meer dan lieve woorden in relaties

Uit nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen vaker waarde hechten aan concrete handelingen van affectie dan aan lieve woorden van hun partner. Denk aan helpen met klusjes of een maaltijd koken, in plaats van alleen „ik hou van je” zeggen.

Het onderzoek, gepubliceerd in Evolutionary Psychological Science, laat zien dat vrouwen handelingen vaak betrouwbaarder vinden dan woorden. Dat zou te maken hebben met hoe mannen en vrouwen warmte en betrouwbaarheid inschatten bij een potentiële partner. Kleine dagelijkse gebaren kunnen belangrijker zijn dan grote cadeaus of romantische uitspattingen, vooral in het begin van een relatie.

Acties zeggen meer dan woorden voor vrouwen

Onderzoekers onderzochten twee soorten affectie: lieve woorden zoals „ik mis je” of „ik begrijp je” en lieve daden, zoals de was doen of helpen met boodschappen. Vrouwen gaven consequent aan dat daden waardevoller waren dan woorden. Mannen daarentegen lieten een lichte voorkeur voor woorden zien, maar dat effect was minder sterk.

Volgens evolutionaire theorieën letten vrouwen meer op tekenen dat een partner betrouwbaar is en wil investeren in de relatie. Lieve daden zijn hierbij een betere indicatie van betrokkenheid, terwijl woorden vaak directe, maar oppervlakkige beloning bieden.

Drie verschillende experimenten

Het onderzoek bestond uit drie experimenten. In het eerste experiment moesten deelnemers zich scenario’s voorstellen waarin hun partner affectie uitte via woorden of daden. Vrouwen beoordeelden de daden als aantrekkelijker dan woorden, mannen zagen het andersom.

In het tweede en derde experiment kozen deelnemers tussen twee hypothetische partners: één goed in woorden, één goed in daden. Vrouwen kozen vaker voor de daad gerichte partner en beoordeelden die als warmer en betrouwbaarder. Mannen maakten weinig onderscheid tussen beide typen.

Betrouwbaarheid van daden

Lieve daden zijn moeilijker te faken en vragen om inspanning. Woorden daarentegen kunnen gemakkelijk worden gezegd zonder opvolging.

Vrouwen lijken vooral gevoelig voor signalen die wijzen op investering in tijd en energie, belangrijke factoren voor langdurige stabiliteit en opvoeding. Mannen kunnen daar minder op letten en zien verbale affectie vaker als een direct teken van romantische of seksuele interesse.

