Veel singles gebruiken geen condoom tijdens de seks: hoe zit het met de kosten voor een soa-test?

Dat veilig vrijen essentieel is voor het voorkomen van zowel zwangerschappen als soa’s, is algemeen bekend. Toch gebruikt een groot deel van de Nederlandse singles geen condoom tijdens de seks met eventueel wisselende partners. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Het gaat om 45 procent van de Nederlanders zonder vaste relatie. Drie op de tien vinden het gevoel van een condoom niet prettig, een kwart vertrouwt de bedpartner waarmee ze op dat moment seks hebben. Maar op Wereld Anticonceptiedag roept Independer juist op om aandacht te hebben voor veilige seks.

Groot deel singles heeft seks zonder condoom

Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van een zwangerschap, ligt bij de vrouw. Maar volgens Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer, kun je beter de verantwoordelijkheid met elkaar delen.

„Uit de resultaten van ons onderzoek zie je dat vrijgezellen een condoom niet prettig vinden of op goed vertrouwen tussen de lakens duiken. Zelf voorbereid zijn of toch snel checken of er een anticonceptiemiddel door je bedpartner wordt gebruikt, voorkomt onnodige gezondheidsrisico’s. Heb je als single wel een vaste sekspartner dan kun je altijd bespreken om de kosten van condooms of andere voorbehoedsmiddelen te delen”, legt Knopperts uit.

Wel is bekend dat veel jonge vrouwen stoppen met anticonceptie, vooral vanwege de hormonen die er vaak mee gepaard gaan.

Twee op de tien had een soa in 2024

En dat verminderd condoomgebruik leidt tot soa’s, blijkt uit de cijfers. Het RIVM weet te melden dat ongeveer een vijfde van de mensen die zich lieten testen, in 2024 een soa had. Dat cijfer is vergelijkbaar met 2023. Als je denkt dat je een soa hebt, is het slim om een test te doen. Maar hoe zit dat met de kosten?

Knopperts: „Goed om te weten is dat zelftesten, thuistesten of preventieve testen niet worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Een bezoek aan de GGD voor een soa-test is tot je 25ste gratis en anoniem. Je kunt ook naar de huisarts, dan valt het onder je basisverzekering. Voor het bezoek aan de huisarts en het laten uitvoeren van de test betaal je dan niets. Maar het bijhorende laboratoriumonderzoek, dat ook onderdeel is van de soa-test, gaat van je eigen risico af. Dus dat moet je wel betalen als die niet volledig gebruikt is. De kosten kunnen verschillen. Voor alleen een chlamydia-test betaal je 40 euro. Laat je je testen op verschillende soa’s? Dan kan het oplopen tot een paar honderd euro.”





