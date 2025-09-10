Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder scheidingen in Nederland, maar de problemen stapelen zich op

Het aantal scheidingen in Nederland daalt licht, maar wie denkt dat daarmee de rust terugkeert, heeft het mogelijk mis.

De Nationale Echtscheidingsmonitor 2025 van Judex laat zien dat de werkelijkheid juist ingewikkelder wordt: van stellen die noodgedwongen samen blijven wonen tot vijftigers die op latere leeftijd hun huwelijk verbreken.

Metro schreef onlangs dat scheidingen altijd sporen nalaten in je brein, hoe oud je ook bent.

Dalende cijfers, stijgende uitdagingen

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren. Toch is scheiden anno 2025 vaak complexer. De woningmarkt, financiële valkuilen en veranderende levensfasen zorgen voor extra druk op stellen die uit elkaar gaan.

Waar online scheiden tijdens de coronajaren populair was vanwege de snelheid en efficiëntie, vragen situaties nu vaker om maatwerk en persoonlijke begeleiding.

Samenwonen na de scheiding

Een van de grootste problemen is de woningnood. Steeds meer ex-partners belanden in een ‘woonscheiding’: uit elkaar, maar toch onder één dak omdat er geen betaalbare woning beschikbaar is. Soms trekken mensen tijdelijk in een caravan of wonen tijdelijk op een boot.

Het samenleven met een ex-partner vraagt om duidelijke afspraken over kosten, privacy en gebruik van ruimtes. Zonder begeleiding kan dat snel uitmonden in nieuwe conflicten.

Grijze scheiding

Een tweede opvallende trend is de ‘grijze scheiding’. Bijna de helft van de scheidingen in 2024 betrof stellen waarbij minstens één partner ouder was dan 50. Voor sommigen betekent dat een nieuwe start of meer persoonlijke vrijheid, anderen besluiten formeel te scheiden vanwege financiële voordelen, zoals een hogere AOW voor alleenstaanden.

Toch zit er financieel een ander haakje aan scheiden: dit is bijvoorbeeld waarom je beter nog een jaar lang fiscaal partners blijft.

Grijze scheidingen zijn vaak extra ingewikkeld. Er moet rekening worden gehouden met pensioenen, huizen met forse overwaarde en de emotionele impact op kinderen en kleinkinderen. Juist daarom is begeleiding hier heel belangrijk.

Geld als struikelblok bij scheidingen

Ook financieel blijkt scheiden lastiger dan veel mensen denken. De monitor noemt drie veelvoorkomende valkuilen: vergeten vermogens zoals extra pensioenpotjes, te hoge verwachtingen van het leven na de scheiding en emotionele beslissingen over bijvoorbeeld partneralimentatie of het ouderlijk huis. Een realistisch financieel plan kan veel problemen voorkomen, maar wordt vaak te laat of te vluchtig opgesteld.

Waar strandt de liefde het vaakst?

Regionaal zijn de verschillen groot. In Schiermonnikoog werden in verhouding de meeste huwelijken ontbonden, al gaat het om kleine aantallen. Zuid-Limburg kent structureel hogere scheidingscijfers, met Heerlen, Vaals en Brunssum in de top vijf. Aan de andere kant van het land, in de zogenoemde Bible Belt, blijft het aantal scheidingen juist laag. In Staphorst gingen slechts 2,5 van de 1000 huwelijken stuk.

De rode draad van de Echtscheidingsmonitor 2025: snelheid en efficiëntie maken plaats voor zorgvuldigheid. Een mediator die niet alleen de juridische regels kent, maar ook oog heeft voor emoties, financiën en de lokale situatie, blijkt dan ook steeds vaker onmisbaar.

